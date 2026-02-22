¿Bareiro debuta en Boca? Los cambios que piensa Úbeda para el partido ante Gimnasia de Chivilcoy

Bareiro se sumó el sábado a los entrenamientos en Ezeiza y este martes debutará tendrá su debut.

El Xeneize no logra cambiar la imagen. El último viernes empató 0 a 0 ante Racing Club en la Bombonera y, previamente, venía de igualar sin goles frente a Platense -también de local- y de caer en la visita a Vélez Sarsfield.

Este martes a partir de las 21:15, el Xeneize tendrá la chance de levantar cabeza ante Gimnasia de Chivilcoy, un equipo que milita en el Federal A y que, en los papeles, es de menor jerarquía. Para este compromiso, Claudio Úbeda decidió que Adam Bareiro, reciente incorporación, forme parte de la delegación que viajará a Salta y pueda tener su estreno con la camiseta azul y oro.

El centrodelantero, que el sábado se sumó a los entrenamientos en Boca Predio, llegó al club para jugar de inmediato, ya que arriba con ritmo futbolístico. Venía disputando el campeonato estadual de Ceará con Fortaleza, donde marcó un gol en la ida de las semifinales.

El paraguayo, de 29 años, acumula cuatro goles en ocho partidos disputados en lo que va del año en el equipo del norte de Brasil y arribó a la Ribera por una cifra cercana a los tres millones de dólares.

Además de llegar en actividad, los flojos rendimientos de Edinson Cavani y Miguel Merentiel también aceleran la posibilidad de su debut. Por esta razón, no sería descabellado pensar que Bareiro pueda partir desde el once inicial.

Úbeda planea un equipo con mayoría de suplentes. En ese contexto, futbolistas como Nicolás Figal, Marcos Pellegrino y Malcom Braida podrían sumar minutos. A su vez, Leandro Brey tiene muchas chances de ser el arquero titular, mientras que los juveniles Gonzalo Gelini y Tomás Aranda también podrían arrancar desde el inicio.