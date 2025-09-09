A la espera de Miguel Russo, Boca recuperó a dos jugadores para visitar a Rosario Central

Mientras se espera una definición sobre el posible regreso de Miguel Ángel Russo tras sus problemas de salud, Boca continúa su preparación para el duelo ante Rosario Central, este domingo en el Gigante de Arroyito. Y en la previa, tuvo dos buenas noticias.

En la vuelta a los entrenamientos, con Claudio Úbeda a la cabeza, el Xeneize contó dos retornos: Ander Herrera y Tomás Belmonte.

Luego de una semana en la que alternaron prácticas junto al resto del plantel con otras en las que hicieron reducidos con juveniles, ambos futbolistas arrancaron la semana totalmente integrados y apuntan a volver a la convocatoria en el viaje a Arroyito.

Tomás Belmonte y Ander Herrera volvieron a entrenar con el grupo.

Cabe recordar que el español no juega desde el partido con Benfica del 17 de junio, por el Mundial de Clubes. Ese día sufrió un desgarro y demoró más de un mes para volver a estar disponible, pero ante Atlético Tucumán sufrió una nueva molestia que lo marginó.

Mientras que Tomás Belmonte viene de sufrir su desgarro en el año y el tiempo de recuperación se estiró más de lo esperado. Toto no juega desde el 0-1 ante Huracán en Parque Patricios del 27 de julio.

El presente de Boca en el Torneo Clausura

Pese a las ausencias de Belmonte y de Herrera, Russo logró encontrar el mediocampo titular. Con Leandro Paredes como eje y referente inamovible, su acompañante es Rodrigo Battaglia. Justamente, ese es el lugar que disputan los dos jugadores que volverían para enfrentar al Canalla.

Hoy por hoy, ambos corren de atrás, por motivos físicos y también por el buen rendimiento de los titulares.