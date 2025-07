Boca eliminado de la Copa Argentina: Russo valoró a su equipo y evitó hablar de Carlos Palacios

Boca tuvo un duro revés al quedar eliminado de la Copa Argentina en manos de Atlético Tucumán. Sin embargo, Miguel Ángel Russo, en conferencia de prensa se mostró conforme con el rendimiento de su equipo.

El DT de Boca Juniors aclaró que no busca “excusas”, pero advirtió que su rival se encerró en defensa durante gran parte del encuentro. Además, consideró que si el árbitro Hernán Mastrangelo hubiera cobrado la falta sobre Leandro Paredes en la jugada del primer gol rival, “hubiera sido otra cosa”.

Con este resultado, Boca suma seis partidos sin victorias desde el inicio del tercer ciclo de Russo (cuatro empates y dos caídas), y acumula diez encuentros sin ganar en tiempo reglamentario desde la derrota en el último Superclásico ante River.

A pesar de la eliminación y la gran oportunidad perdida de asegurar un lugar en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, Russo se quedó con una lectura positiva del encuentro ante el Decano.

«Hubo cosas que fueron muy buenas», aseguró y admitió que sus dirigidos “erraron mucho sobre el final del primer tiempo”, un lapso en el que Boca había generado más ocasiones claras.

“El hincha de Boca está buscando cosas siempre y es natural. Tenemos que seguir buscando cosas, equilibrándonos y seguir levantándonos por todo esto. El equipo no involucionó. En el fútbol argentino a Boca lo respetan y se meten atrás. A pesar de eso tuvimos muchas situaciones para poder convertir y nos faltó solo eso”, afirmó.

Sobre el rendimiento individual, Russo fue autocrítico con el defensor Frank Fabra. «Lo conozco mucho y hemos hablado. Para mí está bien y hoy jugó un buen partido. Después empezó a sentir y vi en el momento en el que había que sacarlo. Él tiene que seguir trabajando. Hoy el juego por las bandas es clave», dijo.

Ante la no inclusión del chileno Carlos Palacios, quien quedó relegado por lesión, aunque rodeado de diferentes versiones sobre su no participación del último entrenamiento, respondió de forma tajante: “Del tema Palacios no hablo”, cerró.