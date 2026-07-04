Boca jugó dos amistosos ante Defensa y Justicia: resultados y los equipos que paró Arruabarrena

Lozano, Figal y Ascacibar fueron titulares en Boca en el segundo partido amistoso. (Foto: @defensayjusticiaoficial)

Boca disputó este sábado por la mañana dos amistosos frente a Defensa y Justicia en el Boca Predio, en Ezeiza, en lo que representó los primeros ensayos de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador del club.

El primer encuentro terminó 1-1 y el «Vasco» alineó a Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, William Alarcón, Kevín Zenón; Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez.

El gol del Xeneize lo marcó Romero, mientras que en el complemento Camilo Rey Domenech ingresó en reemplazo de Zenón.

Para el segundo amistoso, Arruabarrena cambió a los once futbolistas y formó con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

En este caso, los locales se impusieron por 1-0 gracias a un gol de Merentiel, tras una asistencia del juvenil Flores, uno de los futbolistas que el «Vasco» promovió al plantel de Primera durante esta pretemporada, junto con Gorosito y Rey Domenech, quien había perdido terreno durante el ciclo de Claudio Úbeda.

Ahora, Boca afrontará un nuevo amistoso el próximo miércoles 8 de julio en Salta frente a Athletico Paranaense, de Brasil. Luego, el Xeneize pondrá el foco en su primer compromiso oficial del segundo semestre, que será el 16 de julio ante Sarmiento de Junín, por los 16avos de final de la Copa Argentina.