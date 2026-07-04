Colapinto, tras el despiste que lo dejó 19° en la Qualy en Silverstone: «No sé qué pasó, perdí la parte de atrás de golpe»

Luego de quedar 19° en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, Franco Colapinto expresó su frustración por el despiste que sufrió en la Q1 y reconoció que todavía no encuentra una explicación para la pérdida de control de su Alpine en una de las curvas más rápidas del circuito de Silverstone.

«No sé qué pasó. Doblé y, apenas doblé, perdí muy de golpe la parte de atrás. Esa vuelta no tuve nada de grip trasero. No entiendo bien el porqué, la razón no la sé. Esperaremos la data e intentaremos entender qué pasó», explicó el argentino en diálogo con ESPN tras finalizar la sesión.

Con esta acción, así terminó Franco Colapinto su participación en la Q1 de Silverstone.



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El piloto de 23 años calificó el incidente como algo «rarísimo», ya que se trataba de una curva que venía realizando a fondo durante todo el fin de semana. «Es una pena porque en la qualy habíamos hecho unos cambios que creo que eran positivos. Después de una Sprint en la que el ritmo había sido bueno, hoy es un día muy malo, de vuelta», lamentó.

Además, volvió a hacer referencia al comportamiento de su monoplaza y aseguró que sigue sintiéndolo inestable. «Creo que mejoró respecto a ayer en las curvas lentas, pero en ese momento fue como que se desconectó la parte de atrás y lo perdí. Todavía no entiendo qué pasó. Intentaremos mejorar para el futuro y mañana hacer una buena carrera», concluyó.

"SOS COMO LA SELECCIÓN: EN MOMENTOS DIFÍCILES, DESPUÉS APARECE"



🇦🇷 El aliento de @Gp1Fossaroli para Franco Colapinto



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Pese al traspié en la clasificación, Colapinto buscará recuperarse este domingo desde las 11 en la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña, donde largará desde la 19ª posición con el objetivo de avanzar en el clasificador.