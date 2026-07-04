Drones ucranianos golpean San Petersburgo y escalan la guerra con Rusia

Decenas de drones ucranianos atacaron este sábado la ciudad de San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, en una de las ofensivas de mayor alcance desde el inicio de la guerra, según autoridades locales. El ataque alcanzó una terminal petrolera en el distrito de Kirovski y uno de los aparatos se estrelló en el complejo histórico de Peterhof, sin provocar víctimas ni daños de consideración.

Ataque masivo sobre San Petersburgo reabre la tensión

Las defensas aéreas rusas aseguraron haber interceptado más de 70 drones sobre la región y el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, afirmó que las consecuencias “fueron contenidas” tras los impactos en infraestructura energética. El Kremlin prometió una respuesta y sostuvo haber derribado cerca de 500 drones ucranianos y diez misiles Flamingo en distintas regiones del país durante la misma noche.

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que las fuerzas de Kiev también golpearon objetivos militares en la base naval de Kronstadt, en San Petersburgo, y reiteró que la campaña busca afectar infraestructuras energéticas que financian la ofensiva rusa. Moscú no confirmó esos daños.

En el frente oriental, Ucrania negó la versión rusa sobre la supuesta toma de Kostiantinivka. El portavoz militar Andrii Kovaliov aseguró que las tropas ucranianas “mantienen sus posiciones”, pese a infiltraciones de pequeños grupos rusos.

Desde Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, insistió en que la ciudad estaría bajo control ruso, mientras el presidente Vladimir Putin destacó su “importancia estratégica”. Kiev, en cambio, calificó la afirmación como una “mentira”.

El intercambio de ataques se produce en un contexto de estancamiento diplomático, con negociaciones mediadas por Estados Unidos sin avances significativos, mientras el conflicto, que ya supera los cuatro años, se intensifica en paralelo a la guerra en Oriente Medio, que ha desplazado parte de la atención internacional.

Con información de AFP