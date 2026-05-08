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«¿Si me llama Boca?»: la curiosa respuesta de Augusto Batalla, arquero surgido en River

A sus 30 años, el argentino es una pieza clave de Rayo Vallecano y confesó que atendería el teléfono en caso de que lo llamen desde Boca Juniors.

Redacción

Por Redacción

Augusto Batalla, figura en Rayo Vallecano, abrió las puertas a un posible llamado de Boca.

Augusto Batalla, figura en Rayo Vallecano, abrió las puertas a un posible llamado de Boca.

Augusto Batalla se convirtió en una pieza fundamental en Rayo Vallecano desde su llegada a mediados de 2024.

Actualmente es una de las figuras del equipo y el jueves fue clave en las semifinales de la Conference League. Su equipo vencía 1-0 al Racing de Strasbourg de Valentín Barco en Francia (2-0 en el global), y ya en tiempo cumplido le atajó un penal decisivo a Julio Enciso para clasificar a la final del certamen ante Crystal Palace.

Tras la heroica actuación, el arquero fue consultado en TyC Sports acerca de qué haría en caso de recibir un llamado de Boca. «¿Si me llama Boca? Hoy es un poco difícil por el momento deportivo, pero yo siempre digo que hay que escuchar a todos», aseguró, dejando la puerta abierta.

El Xeneize está en busca de un guardameta tras la grave lesión ligamentaria que sufrió Agustín Marchesín y Batalla aparece como una alternativa interesante. «En su momento dije que en Boca y en Huracán no jugaría, pero hoy en día estoy un poquito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo», concluyó.

La dirigencia de Boca ya analiza distintos perfiles para el puesto de arquero de cara al segundo semestre y entre las opciones más destacadas aparece Walter Benítez, actualmente suplente en Crystal Palace. Con estas declaraciones del surgido en River, la lista podría ampliarse.

Batalla debutó en el Millonario siendo muy joven y con enormes expectativas, aunque nunca logró consolidarse definitivamente. Luego pasó a préstamo por Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera, O’Higgins y San Lorenzo, donde mostró una de sus mejores versiones bajo la conducción de Rubén Darío Insua.

Más tarde dio el salto al fútbol español para jugar en Granada y posteriormente en Rayo Vallecano, club que finalmente compró su pase a River en una cifra cercana a los 1,6 millones de euros.

A sus 30 años, Batalla no descarta volver al fútbol argentino y ya no ve con malos ojos un posible llamado de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.


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Augusto Batalla se convirtió en una pieza fundamental en Rayo Vallecano desde su llegada a mediados de 2024.

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