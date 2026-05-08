«¿Si me llama Boca?»: la curiosa respuesta de Augusto Batalla, arquero surgido en River

Augusto Batalla se convirtió en una pieza fundamental en Rayo Vallecano desde su llegada a mediados de 2024.

Actualmente es una de las figuras del equipo y el jueves fue clave en las semifinales de la Conference League. Su equipo vencía 1-0 al Racing de Strasbourg de Valentín Barco en Francia (2-0 en el global), y ya en tiempo cumplido le atajó un penal decisivo a Julio Enciso para clasificar a la final del certamen ante Crystal Palace.

¡¡UNA LOCURA LO DEL EX-ARQUERO DE RIVER Y SAN LORENZO!! ¡¡Augusto Batalla le atajó el penal a Julio Enciso sobre el final del partido, evitó el 1-1 del Estrasburgo y Rayo Vallecano es FINALISTA de la Conference League!!



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Tras la heroica actuación, el arquero fue consultado en TyC Sports acerca de qué haría en caso de recibir un llamado de Boca. «¿Si me llama Boca? Hoy es un poco difícil por el momento deportivo, pero yo siempre digo que hay que escuchar a todos», aseguró, dejando la puerta abierta.

El Xeneize está en busca de un guardameta tras la grave lesión ligamentaria que sufrió Agustín Marchesín y Batalla aparece como una alternativa interesante. «En su momento dije que en Boca y en Huracán no jugaría, pero hoy en día estoy un poquito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo», concluyó.

💣🔥“En su momento dije que no jugaría en Boca, pero hoy le atiendo el teléfono a TODO EL MUNDO”



Augusto Batalla, arquero surgido de las inferiores de River, aseguró que no le cierra la puerta al Xeneize de cara al futuro pic.twitter.com/zFP3MI9f9h — PaseClave (@paseclave__) May 8, 2026

La dirigencia de Boca ya analiza distintos perfiles para el puesto de arquero de cara al segundo semestre y entre las opciones más destacadas aparece Walter Benítez, actualmente suplente en Crystal Palace. Con estas declaraciones del surgido en River, la lista podría ampliarse.

Batalla debutó en el Millonario siendo muy joven y con enormes expectativas, aunque nunca logró consolidarse definitivamente. Luego pasó a préstamo por Atlético Tucumán, Tigre, Unión La Calera, O’Higgins y San Lorenzo, donde mostró una de sus mejores versiones bajo la conducción de Rubén Darío Insua.

Más tarde dio el salto al fútbol español para jugar en Granada y posteriormente en Rayo Vallecano, club que finalmente compró su pase a River en una cifra cercana a los 1,6 millones de euros.

A sus 30 años, Batalla no descarta volver al fútbol argentino y ya no ve con malos ojos un posible llamado de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.