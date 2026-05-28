Boca pierde con Universidad Católica y se despide de la Copa Libertadores

Universidad Católica le gana 1-0 a Boca en La Bombonera y lo elimina de la Copa Libertadores. El gol del conjunto chileno lo anotó Clemente Montes, a los 34 minutos, y de esta manera deja al Xeneize en el tercer puesto del grupo D.

El equipo de Claudio, que suma apenas 7 unidades, está obligado a ganar para clasificar a los octavos de final. Los chilenos, que llegaron a Argentina con 10 puntos, se apoderan de la zona, con ventajas sobre Cruzeiro.

Luego de un gran arranque, con dos victorias consecutivas (ante Católica de visitante y contra Barcelona de Ecuador como local), Boca no ganó más y por eso complicó sus posibilidades de meterse entre los 16 mejores del continente. Como consuelo tiene asegurado el tercer puesto en el grupo D, para “bajar” a la Copa Sudamericana, pero está claro que esa no es la meta para los dirigidos por Claudio Úbeda.

Las formaciones

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Roque Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Clemente Montes y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero

Árbitro: Wilmar Roldán

Estadio: La Bombonera