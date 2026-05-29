El proyecto renovable más grande de la historia de Francia: TotalEnergies solicita autorización para un parque eólico marino de 1,5 GW

El anuncio ocurre a ocho meses de que el consorcio formado por TotalEnergies y RWE fuera seleccionado por el Estado francés como ganador de la licitación por el megaproyecto Foto: gentileza.

TotalEnergies anunció que su promotora Centre Manche Energies solicitó la autorización única para la construcción de un parque eólico marino de 1,5 gigavatios (GW), que se ubicará frente a la costa de Francia. Según destaca la compañía, la medida supone un hito importante en el desarrollo del mayor proyecto de energías renovables de la historia del país.

La novedad tiene lugar ocho meses después de que el consorcio formado por TotalEnergies y RWE fuera seleccionado por el Estado francés como ganador de la licitación por el megaproyecto. De esta forma, quedó como responsable del diseño, desarrollo, construcción y operación del mismo.

Situado a más de 40 kilómetros de la costa de Normandía, el parque eólico marino generará alrededor de 6 teravatios-hora (TWh) al año, y se espera que suministre suficiente electricidad como para cubrir la demanda de más de un millón de hogares en Francia. Requerirá de una inversión estimada de 4.500 millones de euros, así como una mano de obra de 2.500 personas durante la fase de construcción, que durará tres años.

Según afirmó la compañía francesa, la iniciativa también beneficiará a la industria europea, ya que pretende concentrar la obtención de los materiales de construcción necesarios a partir de proveedores europeos, especialmente para los aerogeneradores y los cables eléctricos.

Cuáles son los próximos pasos del proyecto

De acuerdo a los requisitos normativos, la solicitud incluye estudios técnicos y medioambientales, un diseño preliminar para el parque eólico y el programa de instalación planificado. La evaluación de impacto ambiental tiene en cuenta los resultados de las encuestas mencionadas, las discusiones regulares con los departamentos gubernamentales y las contribuciones recogidas a través del proceso de consulta realizado con los actores regionales.

El proceso de obtención de permisos está entrando en una nueva fase, comenzando con la finalización del dossier y luego con su examen por parte del gobierno francés. Al mismo tiempo, Centre Manche Energies buscará consultar con funcionarios locales, organizaciones medioambientales, marineros y el público para asegurar que el proyecto se integre correctamente en la economía y la comunidad de la región.

«Estamos encantados de haber solicitado autorización y de haber alcanzado este hito importante para Centre Manche Energies. Queremos agradecer a nuestros socios técnicos y actores regionales, así como a las autoridades, por su arduo trabajo», expresó Thierry Müller, director de proyecto de Centre Manche Energies a través de un comunicado de la firma.

Con respecto al potencial de la iniciativa, señaló: «Tenemos la intención de seguir desarrollando este proyecto competitivo y generador de valor para Normandía, que proporcionará electricidad renovable a casi un millón de hogares franceses»