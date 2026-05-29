Energía que nace en las aulas de la Patagonia: estudiantes crearon un sistema híbrido para abastecer a su escuela 

El sistema utiliza paneles solares y generación eólica para producir electricidad destinada al funcionamiento de sectores de la escuela. Foto gentileza.

Lo que comenzó como una experiencia educativa terminó convirtiéndose en una solución dentro de una escuela técnica, cuando un grupo de estudiantes de 7mo año la Escuela Nº 748 de Trelew, Chubut, logró desarrollar un sistema híbrido de generación eléctrica capaz de producir energía a partir del sol y del viento para abastecer parte del edificio escolar.

La propuesta fue realizada íntegramente por los alumnos, quienes participaron en cada etapa del proceso, desde el diseño inicial hasta el armado y la instalación de los equipos.

La iniciativa se llevó adelante en el marco del programa “Energía Joven”, impulsado por la Fundación 500RPM junto a organizaciones internacionales. El objetivo no solo fue poner en práctica conocimientos técnicos, sino también demostrar cómo las energías renovables pueden integrarse a proyectos cotidianos con impacto real.

La experiencia, difundida por Diario Jornada, refleja una tendencia cada vez más presente en escuelas técnicas del país, con un aprendizaje basado en proyectos vinculados a sustentabilidad y tecnología aplicada.

El proyecto

El sistema utiliza paneles solares y generación eólica para producir electricidad destinada al funcionamiento de sectores de la escuela. Foto gentileza Diario Jornada .

El sistema desarrollado combina paneles solares con un pequeño generador eólico. De esta manera, la producción eléctrica puede mantenerse tanto en jornadas soleadas como en días de viento, optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles. La energía obtenida se destina al funcionamiento de distintos sectores de la institución y también funciona como herramienta pedagógica para futuras prácticas.

Durante el trabajo, los estudiantes debieron resolver desafíos vinculados al cálculo eléctrico, la distribución energética y el ensamblado de componentes. El proyecto les permitió trasladar contenidos teóricos a una experiencia concreta, fortaleciendo capacidades técnicas y habilidades de trabajo colaborativo.

Además del valor educativo, la iniciativa tiene un fuerte componente ambiental. El uso de energías renovables representa una alternativa sustentable frente a los sistemas tradicionales de generación eléctrica y promueve hábitos vinculados al cuidado de los recursos naturales.

Durante el proceso de armado del proyecto, docentes y coordinadores destacaron el compromiso de los alumnos y el impacto positivo del proyecto dentro de la institución. La posibilidad de construir un sistema funcional con aplicación real no solo fortalece la formación profesional de los estudiantes, sino que también despierta interés por carreras vinculadas a ingeniería, energías limpias y desarrollo tecnológico.

En distintos puntos del país, las escuelas técnicas vienen impulsando experiencias similares, donde la innovación surge directamente desde las aulas y talleres. Muchos de estos proyectos nacen con fines educativos, aunque terminan aportando soluciones concretas a problemáticas energéticas o ambientales.

Más allá de la dimensión técnica, el proyecto demuestra el potencial que tiene la educación cuando se combina con creatividad, compromiso y trabajo colectivo. En épocas donde la transición energética ocupa un lugar central en los debates del mundo, experiencias como esta muestran que las nuevas generaciones ya empiezan a construir respuestas desde el presente.