Boca recibe a Racing por la semifinal del Torneo Clausura: formaciones, hora y TV

Boca y Racing se enfrentan hoy desde las 19, en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura. Se trata del octavo mano a mano entre ambos en los últimos 13 años y, al igual que los siete anteriores, promete estar cargado de tensión.

Claudio Úbeda pondrá lo mejor que tiene a disposición, mientras que su amigo Gustavo Costas contará con algunas bajas de peso.

Quien avance en esta semifinal se medirá frente al ganador del clasico platense entre Estudiantes y Gimnasia, que juegan este lunes desde las 17. La final será el sábado 13 en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

¿Cómo llegan al clásico?

El Xeneize llega a este encuentro tras encadenar seis victorias consecutivas: cuatro por la fase regular del Clausura, y las otras dos ante Talleres en octavos y contra Argentinos Juniors en cuartos. Más allá de que llega plagado de confianza y con un equipo que sale de memoria, tuvo pasajes donde sufrió y el entrenador deberá tener en cuenta algunos aspectos de cara al clásico.

La buena noticia es que recupera a un futbolista que estaba lesionado, ya que Alan Velasco integra la lista de concentrados tras entrenarse con normalidad durante la semana y haber dejado atrás su distensión ligamentaria en la rodilla derecha.

Brian Aguirre, titular hasta hace algunos partidos atrás, quedó afuera de la convocatoria. Ander Herrera, que estuvo en duda por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, también formará parte del banco de los suplentes. El equipo será el mismo que viene de ganar los últimos dos partidos, pese a que en la semana se especuló con la posible inclusión de un mediocampista más y darle salida a Milton Giménez, quien está atravesando una sequía goleadora de seis partidos y ha fallado goles increíbles en el último tiempo.

Por su parte, Racing viene de dos luchadas series. En octavos, una remontada agónica frente a River: ganó 3-2 con un gol de Gastón Martirena a los 93 minutos que desató el delirio generalizado del Cilindro de Avellaneda. En ese estadio ante Tigre, en cuartos, tras un 0 a 0 en el tiempo regular y el alargue (donde fueron expulsados Martirena y Santiago Sosa por el lado de la Academia), los dirigidos por Gustavo Costas se impusieron por penales con una gran tarea de Facundo Cambeses.

Además de los expulsados, Racing cuenta con varios lesionados en su plantel: Matías Zaracho, Marcos Rojo y Elías Torres tampoco serán de la partida ante Boca. La buena noticia es que recupera a Bruno Zuculini, quien sufrió una lesión en el primer tiempo ante Newell’s y se perdió los dos partidos de playoffs.

Costas volvería a la línea de cinco para protegerse del poderío ofensivo de Boca, pese a que en conferencia de prensa había dicho que iba a mantener el 4-3-3. Probó con Di Césare como tercer central y sin Zuculini en la mitad de la cancha. Además, Tomás Conechny reemplazó a Santiago Solari, quien terminó con molestias el choque ante el conjunto de Victoria.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Hora: 19.00.

TV: ESPN y TNT Sports.

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Darío Herrera