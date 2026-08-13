Boca recibió una oferta de Olimpia por Milton Giménez: la respuesta del club y cómo sería la operación

Boca Juniors recibió una oferta de Olimpia de Paraguay por Milton Giménez y ya fijó su postura en la negociación. El conjunto paraguayo pretende incorporar al delantero mediante un préstamo con opción de compra, aunque el club de la Ribera únicamente está dispuesto a liberarlo a través de una venta definitiva.

La propuesta inicial fue presentada en las últimas horas y se sumó al interés que también mostraron Vélez Sarsfield y Gimnasia de La Plata por el atacante de 30 años. Sin embargo, por el momento no hubo avances hacia un acuerdo, ya que el Xeneize considera que la salida del futbolista debe concretarse mediante una transferencia y no bajo un formato de cesión.

Ante la respuesta del club argentino, los dirigentes de Olimpia evaluarán si realizan un nuevo intento por Giménez y si mejoran las condiciones de la operación para acercarse a las pretensiones de Boca.

El delantero no fue convocado por Rodolfo Arruabarrena para el partido del último martes ante Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Según trascendió, la decisión fue estrictamente futbolística y el Xeneize analiza la posibilidad de cerrar el ciclo del atacante, que llegó al club a mediados de 2024 proveniente desde Banfield.

En caso de concretarse una venta, el club presidido por Juan Román Riquelme obtendría un nuevo cupo para incorporar futbolistas, pese a que el mercado de pases ya está cerrado en Argentina. Actualmente, Boca cuenta con dos plazas disponibles por las salidas a préstamo de los juveniles Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri al fútbol uruguayo.

Además de la situación de Giménez, Williams Alarcón también podría dejar el club. El mediocampista mantiene negociaciones para continuar su carrera en Atlanta United, equipo de la MLS dirigido por Gerardo «Tata» Martino, y la operación sería a préstamo con opción de compra, aunque las negociaciones se estancaron en las últimas horas por diferencias económicas entre los clubes.