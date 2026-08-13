El RIGI ya tiene portal oficial: se aprobaron 21 proyectos por más de US$46.000 millones y avanza una nueva tanda en evaluación

El Gobierno nacional lanzó oficialmente el panel interactivo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una plataforma web pública que permite visualizar en tiempo real el mapa de los grandes desembolsos comprometidos en la Argentina.

A través del nuevo sitio, los usuarios pueden consultar gráficos detallados sobre el volumen de capitales aprobados, los puestos de trabajo proyectados y la curva temporal de ejecución de las obras sector por sector.

Hasta el momento, el tablero oficial refleja que ya se aprobaron 21 proyectos por un monto total de US$46.708 millones, iniciativas que prevén la creación de 95.158 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Desde el Gobierno aclararon que se consideran «proyectos aprobados» aquellos que cuentan con resolución en el Boletín Oficial.

El Gobierno define como «proyectos aprobados» aquellos que cuentan con resolución en el Boletín Oficial.

Petróleo, gas y minería encabezan los proyectos aprobados

De las 21 iniciativas que ya obtuvieron el visto bueno del comité evaluador, la minería encabeza la nómina con 12 proyectos, impulsada fundamentalmente por los desarrollos de litio y cobre.

En segundo lugar se ubica el sector de petróleo y gas, con 5 proyectos estratégicos centrados en la evacuación e industrialización del no convencional en Vaca Muerta. El mapa de aprobados se completa con 2 proyectos de energía eléctrica, 1 de siderurgia y 1 de infraestructura.

Los planes de inversión hasta el 2056.

En cuanto a la curva de desembolsos, los datos oficiales muestran que el pico máximo de inversión se concentrará en el período 2026-2028, con picos anuales que superan los US$5.500 millones por año, liderados principalmente por los desembolsos energéticos y mineros.

Más de US$100.000 millones en lista de espera

Además de las iniciativas ya ratificadas, el portal habilitó una pestaña de monitoreo para las propuestas que se encuentran bajo revisión técnica. En esta etapa hay 22 proyectos en evaluación por un volumen acumulado de US$101.241 millones de inversión potencial y más de 103.000 empleos asociados.

En esta nómina de espera, el sector de petróleo y gas toma el liderazgo absoluto con 12 proyectos, seguido por la minería (7 proyectos), la energía eléctrica (2) y el desembarco del sector de tecnología (1).

Qué es el RIGI y cuáles son sus características clave

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado en el marco de la Ley 27.742 («Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos») con el objetivo de brindar previsibilidad, beneficios fiscales y seguridad jurídica a proyectos de gran escala.

Sectores contemplados: Está dirigido a inversiones en energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia y actividades vinculadas al petróleo y gas.





Está dirigido a inversiones en energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia y actividades vinculadas al petróleo y gas. Plazo de adhesión: Las empresas cuentan con una ventana de dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley para presentar sus solicitudes, plazo que puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por un año adicional.





Las empresas cuentan con una ventana de a partir de la entrada en vigencia de la ley para presentar sus solicitudes, plazo que puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por un año adicional. Objetivos: Buscar acelerar el ingreso de divisas, fomentar la producción local, potenciar las exportaciones de valor agregado y establecer un marco de estabilidad tributaria por 30 años para las compañías adheridas.

El portal oficial del RIGI se puede acceder ingresando acá.