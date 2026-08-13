Inflación | El IPC fue de 2,1% en julio 2026, según el Indec: cuáles fueron los rubros que más subieron
Se aceleró el ritmo de variación de precios, pero quedó por debajo de lo que habían registrado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río Negro. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la baja en los precios de la ropa.
Este jueves 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio 2026 fue de 2,1%. La inflación se aceleró con respecto al mes pasado y volvió a quedar por encima del 2%.
Según precisó el organismo nacional, la variación acumulada en lo que va del año es del 19,3%, y de 33,8% internaual.
La variación de precios volvió a registrar un incremento en el ritmo de aceleración luego de haber roto la barrera del 2% en junio por primera vez en el año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado que la cifra iba a quedar entre el intervalo del 1,9%-2,3%, por lo que quedó por debajo a las expectativas del techo que había proyectado el titular del Palacio de Hacienda. Asimismo, arrojó un valor inferior a lo que reportó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,9%) y en Río Negro (2,6%).
A nivel regional, Gran Buenos Aires (2,3%) reportó la mayor variación de precios, seguido por la Patagonia (2%), el Noreste (2%), Pampeana (2%), y Cuyo (1,9%).
Qué fue lo que más subió en julio 2026 según el Indec
De acuerdo con el último informe del Indec, los incrementos por encima de la inflación fueron:
- Recreación y cultura: 5%.
- Restaurantes y hoteles: 2,8%.
- Salud: 2,5%.
- Comunicación: 2,4%.
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,2%
Mientras tanto, los rubros que menor variación de precios registraron fueron:
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,1%.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%.
- Educación: 1,9%.
- Transporte: 1,9%.
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,5%
- Prendas de vestir y calzado: -1,3%.
Luis Caputo destacó la baja en el precio de la ropa
Como suele hacer a través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló las cifras que arrojó el informe del Indec: «Desagregado en una suba de 1,8% en el IPC Núcleo, de 2,1% en los precios Regulados y de 4,5% en los Estacionales«.
«Recreación y Cultura (5,0%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%) fueron las dos divisiones con las mayores subas mensuales. Dentro de ambas divisiones se incluyen aperturas como Paquetes turísticos, Servicios culturales y Servicios de alojamiento, que presentan una importante estacionalidad en esta época del año».
A su vez, destacó que la división Prendas de Vestir y Calzado registró «la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional que comienza en enero de 2017«.
«La media móvil de 3 meses de la variación del IPC Nacional se redujo en 0,2 p.p. respecto a junio y fue la más baja desde septiembre del año pasado», concluyó.
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