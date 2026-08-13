Inflación | El IPC fue de 2,1% en julio 2026, según el Indec: cuáles fueron los rubros que más subieron

La inflación de julio fue de 2,1%, la variación acumulada en lo que va del año es de 19,3% y la interanual de 33,8%. (Foto: Clarín fotografía)

Este jueves 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio 2026 fue de 2,1%. La inflación se aceleró con respecto al mes pasado y volvió a quedar por encima del 2%.

Según precisó el organismo nacional, la variación acumulada en lo que va del año es del 19,3%, y de 33,8% internaual.

La variación de precios volvió a registrar un incremento en el ritmo de aceleración luego de haber roto la barrera del 2% en junio por primera vez en el año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado que la cifra iba a quedar entre el intervalo del 1,9%-2,3%, por lo que quedó por debajo a las expectativas del techo que había proyectado el titular del Palacio de Hacienda. Asimismo, arrojó un valor inferior a lo que reportó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,9%) y en Río Negro (2,6%).

A nivel regional, Gran Buenos Aires (2,3%) reportó la mayor variación de precios, seguido por la Patagonia (2%), el Noreste (2%), Pampeana (2%), y Cuyo (1,9%).

Qué fue lo que más subió en julio 2026 según el Indec

De acuerdo con el último informe del Indec, los incrementos por encima de la inflación fueron:

Recreación y cultura: 5% .

. Restaurantes y hoteles: 2,8%.

Salud: 2,5% .

. Comunicación: 2,4%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,2%

Mientras tanto, los rubros que menor variación de precios registraron fueron:

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,1%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%.

Educación: 1,9%.

Transporte: 1,9%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,5%

Prendas de vestir y calzado: -1,3%.

Luis Caputo destacó la baja en el precio de la ropa

Como suele hacer a través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló las cifras que arrojó el informe del Indec: «Desagregado en una suba de 1,8% en el IPC Núcleo, de 2,1% en los precios Regulados y de 4,5% en los Estacionales«.

«Recreación y Cultura (5,0%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%) fueron las dos divisiones con las mayores subas mensuales. Dentro de ambas divisiones se incluyen aperturas como Paquetes turísticos, Servicios culturales y Servicios de alojamiento, que presentan una importante estacionalidad en esta época del año».

A su vez, destacó que la división Prendas de Vestir y Calzado registró «la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional que comienza en enero de 2017«.

«La media móvil de 3 meses de la variación del IPC Nacional se redujo en 0,2 p.p. respecto a junio y fue la más baja desde septiembre del año pasado», concluyó.