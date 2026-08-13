La barra de San Lorenzo visitó al plantel en el entrenamiento, en medio de un clima tenso

Tras la derrota ante Huracán, la barra visitó al plantel de San Lorenzo durante el entrenamiento. Foto: FOTOBAIRES Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional

El clima en San Lorenzo es tenso a pocos días del encuentro como local ante Unión. En medio de un escenario institucional complejo, más de 50 integrantes de la Butteler se hicieron presentes en el entrenamiento para mantener una reunión directa con el plantel profesional, sin la presencia de dirigentes ni de miembros del cuerpo técnico en el inicio del cónclave.

El diálogo llegó tras la seguidilla de malos resultados del Ciclón, que marcha último en la Zona A del Torneo Clausura con sólo tres puntos. Además, desde la llegada de Néstor Gorosito, el equipo acumula tres derrotas, una victoria y un empate, que fue ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina y terminó con la eliminación de San Lorenzo.

Los detalles de la visita de la barra de San Lorenzo al plantel

El mensaje fue claro: que entiendan dónde están jugando y que se vaya el que no quiera estar en el club. Además, la barra también habló con Pipo, cuyo arranque es el peor entre los últimos cinco entrenadores que pasaron por el club: fue el que menos ganó y el que más perdió luego de los primeros cinco partidos al mando.

Vale recordar que Gustavo Álvarez, su antecesor, había logrado mantenerse invicto tras los primeros compromisos, con dos victorias y tres empates.

Por su parte, Damián Ayude había conseguido un triunfo, tres empates y una derrota; mientras que Miguel Ángel Russo y Leandro Romagnoli, llevaban un récord de 3-1-1 y 2-1-2 respectivamente.

La presión al plantel se completó con la aparición de pasacalles en las inmediaciones del estadio y en el portón de ingreso, los cuales exhibían mensajes contundentes contra el rendimiento del equipo: «Pidan disculpas a los socios y salgan a ganar», «No perdieron un clásico, perdieron la dignidad» y «En San Lorenzo los clásicos se ganan».