Rodrigo Battaglia fue operado y se perderá más de 6 meses: Boca buscará otro refuerzo

El mediocampista fue operado con éxito y estará varios meses fuera de la cancha.

Rodrigo Battaglia se perdió gran parte de la recta final de 2025 por un desgarro y, durante la pretemporada que comenzó en enero de 2026, sufrió una nueva molestia que lo marginó de la preparación física y derivó en una operación.

“Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente con éxito por una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho”, informó Boca Juniors a través de su cuenta oficial en X. La lesión lo mantendrá alejado de las canchas por un período prolongado.

La recuperación le demandará, aproximadamente, seis meses, aunque luego deberá volver a tomar ritmo futbolístico dentro del campo de juego. De esta manera, el mediocampista se perdería gran parte de la temporada con el Xeneize.

Esta situación llevó a Boca a acelerar en los últimos días del mercado de pases por Santiago Ascacibar, a quien anunció el día del cierre, el martes 27 de enero. Sin embargo, ante la baja de Battaglia por tanto tiempo, la dirigencia solicitó a la AFA un cupo especial para incorporar otro jugador.

El artículo 10 del boletín de la AFA establece: “En caso de aprobación por parte del Comité Ejecutivo, el club dispondrá de cinco (5) días hábiles para completar la documentación que permita inscribir y habilitar al nuevo jugador. Vencido ese plazo, sólo el Comité Ejecutivo podrá otorgar una prórroga de cinco (5) días hábiles”.

En principio, el club de la Ribera no buscaría otro mediocampista, ya que considera esa zona del campo cubierta con varias alternativas. En cambio, la intención sería sumar un centrodelantero o un extremo, aunque todavía no trascendieron nombres concretos.

Entre las opciones sigue apareciendo Ezequiel “Chimy” Ávila, aunque su llegada se volvió más difícil debido a que está sumando minutos en Betis.