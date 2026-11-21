Boca revolucionó Barranquilla: las mejores fotos en la previa de la final de la Sudamericana
Ni la distancia ni las fronteras frenaron a los hinchas de Boca, que coparon Barranquilla para acompañar al Xeneize en busca de otra estrella internacional. Las calles y las tribunas se tiñeron de azul y oro.
Boca juega una final y su gente no podía faltar. Desde distintos puntos de Argentina y del mundo, miles de hinchas llegaron a Barranquilla para acompañar al Xeneize en una nueva cita internacional. La ciudad colombiana se convirtió en una extensión de La Bombonera.
Con camisetas, banderas, bombos y gargantas listas para alentar, los fanáticos le pusieron color a cada rincón. La pasión se hizo sentir en las calles, en los alrededores del estadio y también en las tribunas del Metropolitano Roberto Meléndez.
El azul y oro copó Barranquilla. Entre el folclore, la emoción y la ilusión de volver a levantar un trofeo internacional, los hinchas de Boca fueron protagonistas de una previa que dejó postales imperdibles.
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