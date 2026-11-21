Cipolletti sigue con el sueño intacto y este domingo jugará otro partido clave. Por la semifinal de la Reválida del Federal A, visitará a Sarmiento de La Banda, en el choque de ida. La acción comenzará a las 19:30 y el Alinegro buscará hacer un buen negocio para definir la historia en La Visera.

El plantel se instaló en Santiago del Esterio luego de un viaje que demandó un día. Hubo una parada en Río Cuarto, antes de llegar a destino. Hoy realizaron un entrenamiento liviano y quedó todo listo para esperar el encuentro.

El equipo que dirige Fabián Enríquez viene de vencer dos veces a Juventud Antoniana por los cuartos de final (1-0 y 3-0), mientras que Sarmiento dejó en el camino a Alvarado (1-0 y 0-0), en una serie en la que no tenía ventaja deportiva.

Antes, eliminó a Sportivo Belgrano de San Francisco y Atenas de Río Cuarto. Después de una buena primera fase, una floja actuación en la zona campeonato los mandó a la Reválida y ahora sueñan con dar el golpe.

Este será el primer cruce entre los dos clubes. Los santiagueños juegan en el Federal A desde 2024. Ese mismo año en el que debutaron casi ascienden a la Primera Nacional al perder dos finales por el ascenso con Central Norte de Salta y la promoción con Los Andes.

Lucero, fija para volver

En el Albinegro, es probable que se repita el esquema con cinco defensores que le funcionó ante Antoniana y en varios momentos del campeonato. El que podría volver es Gonzalo Lucero. El volante se perdió la llave de cuartos por una lesión en el gemelo. En el caso de ser titular, podría reemplazar a Enzo Vallejos. No se esperan más cambios, pero Enríquez siempre tiene alguna sorpresa bajo la manga y no suele repetir las formaciones.

Después de perder la final por el primer ascenso con San Martín de Formosa, Cipo pudo cambiar el chip y dio una muestra de carácter contra Antoniana. El equipo sabe que tiene una chance inmejorable de definir todo en La Visera y no la quiere desaprovechar.

En la otra lleve, se verán las caras Douglas Haig de Pergamino y Olimpo de Bahía Blanca. Será el domingo a las 17, con arbitraje de Guillermo González. Los dos equipos, de peso en la categoría, fueron candidatos al ascenso desde que empezó el año. Vienen de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy y Kimberley, respectivamente. El Aurinegro tiene ventaja deportiva. Los bahienses buscan jugar su primera final por el ascenso desde que descendieron en 2019. El rojinegro perdió dos finales para subir en 2023.

Formaciones, hora y tevé

Sarmiento (LB): Juan Mendonca; Cristian Díaz, M. Nuñez, M. Sánchez, Axel Ochoa; Sánchez Arriola, Luis Perrone, Nicolás Juárez, Israel Roldán, N. González, Alan Tévez. DT: J. Díaz

Cipolletti: F. Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, C. González, V. Manchafico, Nehuén García; Marcos Pérez,

B. Obregón, Gonzalo Lucero, A. Almirón, F. Acevedo. DT: F. Enríquez

Árbitro: Gustavo Benítez

Estadio: Ciudad de La Banda

Hora: 19:30

TV: LPF Play

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