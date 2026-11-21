El gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta María Emilia Soria estuvieron presentes en una nueva jornada del programa Cerca, que se desarrolló en la Escuela 357 de Barrio Nuevo en Roca. La iniciativa provincial regresó a la ciudad para acercar trámites y servicios gratuitos a los vecinos.

El mandatario buscó desactivar las especulaciones electorales. Aseguró que no hablaron de acuerdos y, además, descartó rotundamente marzo como fecha para las elecciones provinciales.

“No hemos hablado nada que tenga que ver con lo electoral, no hemos hablado nada” con la jefa roquense, respondió a los periodistas.

En este contexto, el gobernador sí aceptó tener «una relación personal muy buena, más allá de la ideología política, de la mirada que podemos tener sobre ciertas cosas», expresó. En ese sentido, sostuvo que durante los últimos años encontraron «más puntos de acuerdo y de consenso que de diferencia«.

Weretilneck y Soria junto a Nelson Cides, secretario general de la Gobernación.

Consultado puntualmente sobre si ese acercamiento podría traducirse en un acuerdo electoral, Weretilneck aseguró no haber hablado nada de lo electoral. Además, afirmó que el llamado a elección quedará para más adelante.

“Enero, febrero, marzo es una época de enorme actividad laboral, económica”, señaló, y enumeró la temporada turística, la cosecha de pera, manzana y cereza, además de la vendimia, como parte de las actividades que movilizan a Río Negro durante ese período.

“Una elección que impacta cuando la sociedad rionegrina está haciendo las cosas que tiene que hacer, a mí no me convence”, afirmó. Y dejó una señal sobre el horizonte electoral: “Yo creo que vamos para más adelante, cuando ya estemos cada uno con nuestros temas ordenados”.

Luego, destacó la posibilidad de coordinar políticas públicas entre el gobierno provincial y el municipio: «El hecho de poder trabajar juntos hace que hoy los roquenses tengan la tranquilidad de que tienen a la líder municipal y a la líder provincial con la que pueden trabajar», manifestó.

También reconoció que la situación nacional obliga a profundizar los acuerdos entre las administraciones locales y provinciales. «Ante la desaparición nacional, todo queda en manos de la provincia», sostuvo.

El potencial económico de Roca

Weretilneck analizó el presente de Roca y las perspectivas económicas que se abren a partir del desarrollo de las grandes inversiones energéticas en Río Negro: «Es una ciudad muy importante y estratégica de la provincia. Estar en el centro de la provincia le da una participación central», afirmó.

«Roca va a tener un nivel de actividad económica muy importante«, aseguró. Como ejemplo, mencionó el movimiento de trabajadores que se trasladan desde la ciudad hacia distintos puntos de la región y la actividad que generan los proyectos en marcha.

El avance de los proyectos energéticos

Mas adelante, se refirió al desarrollo de los grandes proyectos energéticos que avanzan en la provincia y destacó el cambio que representan para la matriz productiva de la Patagonia. «Es la primera vez que se va a procesar, va a darle valor e industrializar su gas», sostuvo.

Para Weretilneck, este proceso marcará un cambio en la actividad energética, ya que permitirá que el gas y el petróleo no solamente se extraigan, sino que también sean utilizados para impulsar nuevas actividades industriales: «Esto es valor, esto es crecimiento económico, esto es desarrollo productivo, esto es empleo y futuro«, remarcó.

Además, anticipó que durante el próximo año habrá dos grandes obras en marcha, vinculadas con YPF y SESA. Según explicó, su impacto no se limitará a los puestos de trabajo directos, sino que también alcanzará a las empresas y actividades económicas que se movilizan alrededor de estas inversiones.

El programa Cerca cerró el 2026 en Roca

El programa Cerca realizó su última jornada del año en Roca. La iniciativa reunió a distintos organismos provinciales, como Registro Civil, IPPV, EPRE, Aguas Rionegrinas y Defensa del Consumidor, para acercar trámites, servicios y asesoramiento gratuito a los vecinos.

La actividad se desarrolló en la Escuela 357 de Barrio Nuevo, de 10 a 16, y permitió realizar gestiones vinculadas con documentación, regularización de viviendas, servicios públicos y salud. También participaron equipos del hospital local, que ofrecieron atención y vacunación para completar el calendario nacional.

Esta fue la edición número 17 del programa durante 2026. Según los datos oficiales, en las 16 jornadas anteriores se habían resuelto más de 13.000 trámites y consultas en distintos puntos de la provincia.