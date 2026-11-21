Lionel Scaloni con Maxi Morales y los obsequios que le regaló el ronquense al técnico. (Foto gentileza)

Lionel Scaloni es un gran animador del ciclismo y este año está listo para correr el Gran Fondo 7 Lagos, en San Martín de los Andes. El técnico de la Selección Argentina será uno de los participantes por segunda ocasión, de una de las competencias de ciclismo más importantes de la Patagonia.

Como suele ocurrir en cada lugar que transita el rosarino, su presencia despierta el interés del público y esta vez de corredores que quieren tener una foto o bien un saludo del DT campeón del mundo.

Esta vez el que no dejó escapar la oportunidad fue el atleta Maxi Morales, reconocido por sus destacadas participaciones en la prueba en distintas ediciones.

El roquense se acercó a Scaloni para entregarle un producto, geles vinculados al ciclismo que promociona en distintas actividades destinadas tanto a los deportistas como al público.

El Correcaminos con Lionel Scaloni en San Martín de los Andes.

“Es un tipazo y atiende a todo el mundo. Me acerqué y le dije que quería darle un presente. Se quedó ahí, me esperó y cuando le entregué los geles me agradeció. Para nosotros es un orgullo que esté acá entre nosotros un técnico de su trayectoria”, contó Maxi Morales sobre su encuentro con Scaloni.

La presencia del DT campeón del mundo, junto a integrantes de su cuerpo técnico, suma un atractivo especial a la 15ª edición de la prueba, que este año convocará a cerca de 2.500 ciclistas de distintos puntos de Argentina y del exterior.

El técnico de la Scaloneta estuvo corriendo en 2024 la Gran Fondo 7 Lagos y regresa este año para ser parte de la misma.

Los principales escenarios serán San Martín de los Andes y Villa La Angostura, conectados por uno de los corredores turísticos más emblemáticos de Neuquén.

La prueba principal se disputará este dominog desde San Martín de los Andes para recorrer 110 kilómetros hasta Villa La Angostura por la Ruta Nacional 40.