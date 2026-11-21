A la Fiesta Nacional del Chivito llegan de todos lados. Desde vecinos de la localidad hasta extranjeros que se animan a cruzar la frontera y conocer las costumbres argentinas. Ese es el caso de Silvina y Gerardo, una pareja que llegó de Uruguay para ser parte de esta hermosa celebración.

«Habiamos escuchado que esta fiesta era muy importante para la comunidad y quisimos ver como disfrutan y celebran sus costumbres», expuso la mujer.

La pareja contó que venía recorriendo distintos puntos de la costa patagónica, con Puerto Madryn como una de las referencias del trayecto. «Después cruzamos por la 25 para Trevelyn y llegamos hace un rato acá», relató la viajera.

Silvana y Gerardo se encontraron con el movimiento de una fiesta que convoca a vecinos, familias y visitantes de diferentes lugares. Aunque todavía no tuvieron demasiado tiempo para recorrer todas las propuestas, ya se llevaron una buena impresión.

Gerardo destacó especialmente el espacio del Ballet Municipal y las presentaciones artísticas que habían podido disfrutar. «Todo de un muy buen nivel», señaló.

Así, entre viajeros que recorren la Patagonia y familias que se acercan cada año, la fiesta vuelve a reunir a visitantes de distintos lugares alrededor de las tradiciones del norte neuquino. Muchos llegan para acompañar a sus seres queridos y compartir las distintas propuestas.

Una familia oriunda de Corrientes, que vive en el pueblo desde hace tres años, asiste por segundo año consecutivo. «Tengo 22 años y vine a ver a mi hermana que baila en la agrupación Centenario«, contó Candela.

Para Karen, en cambio, la Fiesta del Chivito es un encuentro al que vuelve desde chica, cuando iba junto a sus padres. Hoy sigue disfrutando especialmente de la propuesta musical y de las noches de baile.

Esta vez, la salida tiene un condimento especial: «Lo que más me gusta son los músicos que vienen de noche. Vamos a bailar y eso. Estamos de padres solteros, así que hay que aprovechar», contó.