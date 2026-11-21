Una salida de entrenamiento por las bardas de Neuquén tuvo un hallazgo inesperado para un grupo de deportistas. Las personas recorrían los senderos de la zona cuando se encontraron con una enorme bandera argentina tirada entre los arbustos.

El descubrimiento ocurrió el viernes por la noche, cuando los deportistas advirtieron que había una bandera entre la vegetación. La Policía de Neuquén informó que el grupo decidió dejarlo a resguardo y dar aviso a las autoridades.

El hallazgo de una enorme bandera argentina en las bardas de Neuquén

El aviso llegó al personal del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, que recibió las indicaciones sobre el punto exacto donde estaba la bandera. Efectivos policiales que patrullaban las inmediaciones se acercaron hasta el sector y confirmaron el hallazgo.

Los efectivos recogieron la bandera y la llevaron a una dependencia policial para resguardarla.

Después de revisar el lugar, los uniformados retiraron la insignia y la trasladaron a una dependencia policial. La bandera estaba oculta entre los arbustos, en un sector de senderos utilizado habitualmente para realizar actividades al aire libre.

Por sus dimensiones y el lugar donde apareció, la principal sospecha es que se trata de la bandera que se utiliza en el mástil mayor de la Plaza de las Banderas.

Cuánto mide la bandera de la Plaza de las Banderas de Neuquén

La insignias que se encuentran en estos monumentos tienen aproximadamente 15 metros de largo por nueve de ancho, una superficie de 135 metros cuadrados.

Por ahora, la información difundida por la Policía apunta a que la bandera hallada podría ser la utilizada en ese lugar.