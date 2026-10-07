Boca-River: horario y día confirmados, en una recta final cargada de adrenalina

La AFA le puso punto final al misterio y confirmó los días y los horarios de las próximas tres fechas del torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Son las jornadas 13, 14 y 15, que tendrá una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, en La Bombonera. Este fin de semana irá la 12° y después vendrá un mes recargado, para definir a los que pelearán por el campeonato, pero también por el ingreso a las copas.

El partido que paraliza al país se jugará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 15. Será un momento clave de la temporada, porque se definirán los ocho clasificados de cada grupo y también será el penúltimo capítulo de la Tabla Anual, que coronará a un nuevo campeón.

También se confirmó el día y la hora para el clásico de Avellaneda, Racing-Independiente. Será el domingo 18 de octubre, a partir de las 14:45, en el Cilindro.

El Rojo y la Academia jugarán el Día de la Madre, a partir de las 14:45, en el Cilindro. (Archivo Clarín Fotografía)

Desde la 12 hasta la 15, todos los partidos

FECHA 12 (con árbitros)

Viernes 9 de octubre

14:30 Aldosivi-Sarmiento (Luis Lobo Medina)

18 Gimnasia LP-Atlético Tucumán (Pablo Dóvalo)

19:30 Instituto-Boca (Leandro Rey Hilfer)

21:45 Unión-Defensa (Darío Herrera)

Sábado 10 de octubre

15:45 Barracas Central-Huracán (Hernán Mastrángelo)

17 Central Córdoba-Estudiantes (Andrés Gariano)

19:15 Tigre-Banfield (Pablo Echavarría)

21:30 River-Estudiantes RC (Nazareno Arasa)

Domingo 11 de octubre

14:45 San Lorenzo-Riestra (Bruno Amiconi)

17 Platense-Argentinos (Nicolás Ramírez)

17 Rosario Central-Ind. Rivadavia (Facundo Tello)

19:15 Racing-Belgrano (Yael Falcón Pérez)

21:30 Talleres-Independiente (Sebastián Zunino)

Lunes 12 de octubre

16 Lanús-Vélez (Sebastián Martínez)

18:30 Gimnasia M–Newell’s (Juan Cruz Robledo)

ECHA 13

Jueves 15 de octubre

20 Huracán-Gimnasia LP

Viernes 16 de octubre

19 Defensa y Justicia-Instituto

21:30 Boca-Talleres

Sábado 17 de octubre

15 Banfield-Argentinos

17:30 Platense-Lanús

17:30 Ind. Rivadavia-Tigre

20 Vélez-Gimnasia M

20 Atlético Tucumán-Rosario Central

Domingo 18 de octubre

14:45 Racing-Independiente

18 Estudiantes-San Lorenzo

18 Estudiantes RC-Aldosivi

20:15 Belgrano-River

Lunes 19 de octubre

19 Newell’s-Central Córdoba

19 Sarmiento-Barracas Central

21:15 Riestra-Unión

FECHA 14

Viernes 23 de octubre

18:30 Gimnasia M–Platense

19 Gimnasia LP-Sarmiento

21:15 Tigre-Atlético Tucumán

Sábado 24 de octubre

14:45 Banfield-Lanús

17 Talleres-Defensa y Justicia

19:15 San Lorenzo-Newell’s

21:30 Rosario Central-Huracán

Domingo 25 de octubre

14:45 Aldosivi-Belgrano

17 Independiente-Boca

19:15 River-Racing

21:30 Central Córdoba-Vélez

21:30 Barracas Central-Estudiantes RC

Lunes 26 de octubre

19 Unión-Estudiantes

21:15 Instituto-Riestra

Martes 27 de octubre

19 Argentinos-Ind. Rivadavia

FECHA 15

Viernes 30 de octubre

19 Estudiantes RC-Gimnasia LP

19 Huracán-Tigre

21:15 Sarmiento-Rosario Central

21:15 Racing-Aldosivi

Sábado 31 de octubre

14:45 Defensa y Justicia-Independiente

17 Riestra-Talleres

19:15 Vélez-San Lorenzo

21:30 Estudiantes-Instituto

Domingo 1 de noviembre

15 Boca-River

18:30 Newell’s-Unión

18:30 Belgrano-Barracas Central

20:45 Lanús-Gimnasia M

Lunes 2 de noviembre

19 Platense-Central Córdoba

21:15 Atlético Tucumán-Argentinos

21:15 Ind. Rivadavia-Banfield