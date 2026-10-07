Boca-River: horario y día confirmados, en una recta final cargada de adrenalina
La AFA dio a conocer los árbitros para la fecha 12 y programó las tres siguientes. El clásico de Avellaneda va el Día de la Madre y el Súper, el 1 de noviembre.
La AFA le puso punto final al misterio y confirmó los días y los horarios de las próximas tres fechas del torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Son las jornadas 13, 14 y 15, que tendrá una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, en La Bombonera. Este fin de semana irá la 12° y después vendrá un mes recargado, para definir a los que pelearán por el campeonato, pero también por el ingreso a las copas.
El partido que paraliza al país se jugará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 15. Será un momento clave de la temporada, porque se definirán los ocho clasificados de cada grupo y también será el penúltimo capítulo de la Tabla Anual, que coronará a un nuevo campeón.
También se confirmó el día y la hora para el clásico de Avellaneda, Racing-Independiente. Será el domingo 18 de octubre, a partir de las 14:45, en el Cilindro.
Desde la 12 hasta la 15, todos los partidos
FECHA 12 (con árbitros)
Viernes 9 de octubre
14:30 Aldosivi-Sarmiento (Luis Lobo Medina)
18 Gimnasia LP-Atlético Tucumán (Pablo Dóvalo)
19:30 Instituto-Boca (Leandro Rey Hilfer)
21:45 Unión-Defensa (Darío Herrera)
Sábado 10 de octubre
15:45 Barracas Central-Huracán (Hernán Mastrángelo)
17 Central Córdoba-Estudiantes (Andrés Gariano)
19:15 Tigre-Banfield (Pablo Echavarría)
21:30 River-Estudiantes RC (Nazareno Arasa)
Domingo 11 de octubre
14:45 San Lorenzo-Riestra (Bruno Amiconi)
17 Platense-Argentinos (Nicolás Ramírez)
17 Rosario Central-Ind. Rivadavia (Facundo Tello)
19:15 Racing-Belgrano (Yael Falcón Pérez)
21:30 Talleres-Independiente (Sebastián Zunino)
Lunes 12 de octubre
16 Lanús-Vélez (Sebastián Martínez)
18:30 Gimnasia M–Newell’s (Juan Cruz Robledo)
ECHA 13
Jueves 15 de octubre
20 Huracán-Gimnasia LP
Viernes 16 de octubre
19 Defensa y Justicia-Instituto
21:30 Boca-Talleres
Sábado 17 de octubre
15 Banfield-Argentinos
17:30 Platense-Lanús
17:30 Ind. Rivadavia-Tigre
20 Vélez-Gimnasia M
20 Atlético Tucumán-Rosario Central
Domingo 18 de octubre
14:45 Racing-Independiente
18 Estudiantes-San Lorenzo
18 Estudiantes RC-Aldosivi
20:15 Belgrano-River
Lunes 19 de octubre
19 Newell’s-Central Córdoba
19 Sarmiento-Barracas Central
21:15 Riestra-Unión
FECHA 14
Viernes 23 de octubre
18:30 Gimnasia M–Platense
19 Gimnasia LP-Sarmiento
21:15 Tigre-Atlético Tucumán
Sábado 24 de octubre
14:45 Banfield-Lanús
17 Talleres-Defensa y Justicia
19:15 San Lorenzo-Newell’s
21:30 Rosario Central-Huracán
Domingo 25 de octubre
14:45 Aldosivi-Belgrano
17 Independiente-Boca
19:15 River-Racing
21:30 Central Córdoba-Vélez
21:30 Barracas Central-Estudiantes RC
Lunes 26 de octubre
19 Unión-Estudiantes
21:15 Instituto-Riestra
Martes 27 de octubre
19 Argentinos-Ind. Rivadavia
FECHA 15
Viernes 30 de octubre
19 Estudiantes RC-Gimnasia LP
19 Huracán-Tigre
21:15 Sarmiento-Rosario Central
21:15 Racing-Aldosivi
Sábado 31 de octubre
14:45 Defensa y Justicia-Independiente
17 Riestra-Talleres
19:15 Vélez-San Lorenzo
21:30 Estudiantes-Instituto
Domingo 1 de noviembre
15 Boca-River
18:30 Newell’s-Unión
18:30 Belgrano-Barracas Central
20:45 Lanús-Gimnasia M
Lunes 2 de noviembre
19 Platense-Central Córdoba
21:15 Atlético Tucumán-Argentinos
21:15 Ind. Rivadavia-Banfield
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