Los mejores memes por el show de drones en la despedida de Lionel Messi: «El video del año»

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no fue sólo una noche llena de emoción, sino también repleta de polémicas. Después del partido, lo que se suponía que iba a ser el momento más emotivo de la noche, terminó siendo el foco de múltiples memes en internet a través de un insólito show de drones.

En X (ex Twitter), los espectadores inmediatamente compartieron la reacción del estadio Monumental del espectáculo de luces. «Dios mío es el video del año», dijo en tono irónico un usuario sobre el reproche una vez que en el cielo se desplegó de forma gigante el logo y nombre de la empresa «Sancor Seguros».

dios mío es el video del año https://t.co/njMwePtq9b October 7, 2026

A través de la transmisión, y según replicaron medios deportivos como La Página Millonaria, desde la popular donde se encontraba la barra de River empezó a entonar la canción “Chiqui Tapia botón» que fue replicada por otros sectores del estadio.

Los mejores memes sobre el show de drones

Los chistes en redes sociales no demoraron en salir. Inmediatamente, los focos de burlas fue tanto el presidente de la AFA, como así también otras publicidades que suelen ocupar la pantalla durante los espectáculos deportivos.

el show de drones si lo dejaban un minuto mas https://t.co/vHYlnqtvCL — Peñargrol (@CAPArgento__) October 7, 2026

Además del momento inoportuno para una publicidad, otra de las cosas que llamó la atención en los hinchas fue que la figura de Messi le pegara con la derecha a la pelota.

El Messi derecho no existe 😅 El Messi derecho: https://t.co/f9yI8PDz7r — Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2026

Como siempre, las referencias de Los Simpsons no podían faltar en los memes.

Lo de Sancor Seguros fue esto https://t.co/uvCwm8VEUc — Mariano Sinito (@SinitoMariano) October 7, 2026

https://t.co/N1FahNre7a — Alberto Wesker (@KillPosho) October 7, 2026

A la par de los chistes, también llegaron los análisis. En Linkedin especialistas en marketing debatieron si fue una buena o mala estrategia. Pese a que aún no hay conclusiones más allá de las especulaciones, sí hubo un mismo criterio entre los fanáticos para repudiar el acto.

El show de drones es lo mismo que el loco con la pandereta que lo increpó — DOOMagummas (@_Ummagummas) October 7, 2026

No me había dado cuenta que nos acompañaba Sancor seguros!!!! — el mundo según (@Antonegra_ar) October 7, 2026