Liga Confluencia: la programación y árbitros de la 35° fecha, que comienza este miércoles con seis adelantos

Este miércoles regresa la Liga Confluencia. Luego de más de una semana sin acción, la liga de futbol del Alto Valle vuelve con la 35° fecha. La jornada comenzará hoy con seis partidos adelantados, ya que los equipos que disputan el Regional Amateur disputarán la competencia de ascenso durante el fin de semana.

En el Luis Maiolino, Roca recibirá a San Sebastián. El Naranja comenzó con puntaje ideal en el Regional Amateur y quiere continuar por la senda del triunfo. A pesar de ser 3°, ya está muy lejos de la punta y su objetivo será asegurarse el podio y la permanencia. El conjunto cipoleño, por el contrario, está muy complicado y con un pie en el descenso: se ubica a 20 puntos de la salvación cuando solo quedan 24 en juego.

Atlético Regina tendrá una difícil parada en la noche roquense, ya que visitará a CIMAC. El equipo dirigido por Martín Medina acumula una racha de más de 10 victorias consecutivas, contando Confluencia y Regional, y buscará los 3 puntos para seguir en lo más alto del campeonato. Por su parte, el combinado roquense está 4° y realizando una gran campaña.

La Amistad, el otro puntero, se medirá contra Alto Valle. Los dirigidos por Alfredo Tizza vienen de caer frente al Norte por el Regional y buscan pelear en los dos frentes. Los allenses quieren la heroica y tratarán de al menos sumar en Cipolletti.

Además, en el Zit Formiga, habrá un lindo duelo: Argentinos vs Circulo Italiano. Ambos conjuntos tienen como objetivo la permanencia, pero el conjunto reginense está más comprometido: por ahora está 13°, en zona de descenso, pero a solo un punto del último salvado.

Cuando solo quedan 8 fechas para el final de esta maratónica edición 2025, ya hay dos equipos que aseguraron la permanencia: se trata de La Amistad y Atlético Regina, quienes son los dos contendientes al título. Por otro lado, ya hay tres clubes que descendieron y disputarán por primera vez la «B»: Deportivo Mainque, Obrero Dique y San Isidro.

Programación de la 35° fecha de la Liga Confluencia

Miércoles 29 de octubre:

Deportivo Roca vs San Sebastián – 21:00

Árbitro: Exequiel Gill

Fernández Oro vs Unión AP – 21:00

Árbitro: Martín Romera

CIMAC vs Atlético Regina – 21:00

Árbitro: Oscar Valdebenito

Pillmatún vs San Martín – 21:30

Árbitro: Germán Macchi

La Amistad vs Alto Valle – 21:30

Árbitro: Javier Marecco