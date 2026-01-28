Boca sigue de compras: se reflotó lo de Chimy Ávila, pero aparece un nombre de Selección

Riquelme ya tiene a Romero y Asacibar, pero va por más. El próximo refuerzo será un 9. (Clarín Fotografía)

Boca ya sacudió la modorra con las incorporaciones de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, pero está muy lejos de retirarse del mercado y ahora puso la mira en un delantero, más precisamente un 9 de área. Con Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez en la enfermería, la urgencia es mayor y en las últimas horas surgieron dos nombres: uno que ya se mencionó en varias ocasiones y otro que sonó en River y que fue de Selección antes de Qatar, pero ahora podría rumbear para La Boca.

Ezequiel Chimy Ávila, delantero de Betis, de 31 años y con pasado en las inferiores del Xeneize, dejó la puerta abierta para una vuelta al país, aunque las tratativas no serán sencillas. En el club interesa, pero primero buscan conocer en qué condiciones podría salir de España y cuál sería el encuadre económico de una eventual negociación.

El punta del Betis sigue en el radar.

Consultado específicamente por la posibilidad de llegar a Boca, Chimy respondió: “Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo. Y mi trabajo es jugar al fútbol. Lo que pase extradeportivo, eso ya es cosa del representante y de la directiva de aquí”.

¿Boca va por Joaquín Correa?

El otro nombre que suena en Boca es ni más ni menos que el de Joaquín Correa, el Tucu, cuyo pase pertenece a Botafogo, El ex jugador de la Selección Argentina desembarcó en Brasil luego de tener poco rodaje en Italia y ahora podría seguir viaje para su país. El delantero, surgido en Estudiantes, también está en el radar de River, pero ahora le apareció un competidor.

El Tuco suena en River. ¿Se viene una disputa «grande»?

La intención del Xeneize es sumar un 9, aunque hay mucho hermetismo con los nombres. El de Ávila se filtró rápido, seguramente por su pasado en el club y por su amistad con Leandro Paredes, con quien compartió varios equipos en las divisiones formativas. Los otros estaban bajo siete llaves, hasta que apareció el Tucu.

Se verá entonces si efectivamente el conjunto azul y oro levantará el teléfono para comunicarse con el entorno de Correa, con lo cual generaría un impacto en la ventana de transferencias local y hasta sería superior a la contratación del Ruso.