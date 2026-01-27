Boca, con cambio de esquema, visita a Estudiantes: formaciones, hora y TV

Boca Juniors debutó con una victoria en el Torneo Apertura tras imponerse a Deportivo Riestra en La Bombonera. En un partido trabado y muy disputado desde lo físico, el Xeneize encontró la diferencia por su arma más efectiva: la pelota parada. Leandro Paredes lanzó el centro y Lautaro Di Lollo conectó de cabeza para vencer a Ignacio Arce y sellar el 1-0.

Este miércoles, desde las 22:15, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Estudiantes de La Plata, el vigente campeón del fútbol argentino, que viene de empatar 1 a 1 ante Independiente en Avellaneda. El Pincha comenzó perdiendo por el gol de Luciano Cabral para el Rojo, pero a los 12 segundos del complemento Fabricio Pérez marcó el empate definitivo.

En la previa del cruce, Boca -además de la llegada del paraguayo Ángel Romero- cerró la llegada de Santiago Ascacibar, el capitán del Pincha, quien firmó contrato por cuatro años con el Xeneize. En la misma operación, el conjunto platense sumó a Braian Aguirre a préstamo por 12 meses, sin cargo y con opción de compra.

¿Como llegan al partido?

Úbeda deberá armar el equipo con varias bajas importantes de cara al duelo en La Plata. Los delanteros Edinson Cavani (lumbalgia), Miguel Merentiel (desgarro en el gemelo) y Milton Giménez (pubalgia) continúan ausentes. Tampoco estarán Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, quien será operado por su lesión en el tendón de Aquiles.

A esa lista se sumó Alan Velasco, que sufrió un esguince en la rodilla izquierda tras un golpe ante Riestra y estará fuera de las canchas por al menos dos meses. De esta manera, Lucas Janson volvería a ser titular, esta vez acompañado por Exequiel Zeballos en la delantera.

El Sifón cambiaría el esquema, volviendo al 4-4-2, con Kevin Zenón por la izquierda y Williams Alarcón por la derecha. El chileno ingresaría por Ander Herrera, que jugó 80 minutos el domingo y no lo quieren arriesgar. De esta manera, el eje del mediocampo lo integrarán Leandro Paredes y Tomás Belmonte.

El arquero y la defensa serán los de siempre, mientras que, por las bajas de Velasco y Aguirre, el entrenador decidió subir a Tomás Aranda, Leonel Flores y Gonzalo Gellini desde la Reserva, quienes podrían integrar el banco de suplentes.

Del lado de Estudiantes, Eduardo Domínguez no solo deberá definir al reemplazante de Ascacibar, sino que también podría perder a Edwin Cetré, quien está a detalles de sumarse a Athletico Paranaense y aún no está confirmada su presencia en el duelo ante Boca.

Además, Fernando Muslera continúa lesionado, por lo que Fabricio Iacovich, de 23 años, volverá a hacerse cargo del arco pincharrata. En tanto, lo más probable es que el reemplazante del “Ruso” sea Mikel Amondaraín, también de las inferiores.

Formaciones, hora, TV y árbitro

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondaraín; Fabricio Pérez, Cristian Medina, Facundo Farías; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón o Iker Zufiaurre, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda

Hora: 22:15.

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Pablo Echavarría.

TV: ESPN Premium.