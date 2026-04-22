Boca visita a Defensa y Justicia por el Apertura con un equipo alternativo: formaciones, hora y TV

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia este jueves 23 de abril desde las 20:00 en el estadio Norberto «Tito» Tomaghello, por la fecha 16° del Torneo Apertura. El árbitro será Andrés Gariano y el encuentro será televisado por ESPN Premium.

El Xeneize llega en alza tras el triunfo en el Superclásico: con gol de Leandro Paredes de penal, el equipo de Claudio Úbeda estiró su invicto a 13 partidos y se acomodó en el tercer puesto de la Zona A con 24 puntos, a dos de Vélez Sarsfield y a tres de Estudiantes de La Plata.

Pensando en el duelo del próximo martes 28 de abril ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el entrenador optará por un equipo alternativo, similar al que utilizó frente a Independiente por la 14° jornada. Sin embargo, el partido no deja de ser clave: Boca necesita sumar para asegurar su lugar en los playoffs y buscará definir de local en la fase eliminatoria. Además, aún tiene pendiente la visita a Central Córdoba por la fecha 9, que completará en el próximo fin de semana.

El único que repetiría como titular respecto al Superclásico es Leandro Brey, que volvió a mantener el arco en cero y se afianza en el arco xeneize.

En defensa, Úbeda repetiría la línea que jugó ante el Rojo, con Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el mediocampo habrá cambios: Camilo Rey Domenech no fue convocado para disputar el Superclásico de Reserva, por lo que irían desde el arranque Ander Herrera, Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Alan Velasco.

En ataque, la dupla con más chances es la de Milton Giménez y Exequiel Zeballos. La única duda del Sifón pasa por la inclusión de Ángel Romero, quien podría meterse en lugar de Velasco y provocar que Zeballos se retrase unos metros por el costado izquierdo.

Por su parte, Defensa y Justicia no atraviesa un buen presente. El equipo de Mariano Soso, que había comenzado el torneo con un invicto de 11 partidos, perdió sus últimos tres encuentros, cayó al octavo puesto con 19 puntos y necesita volver a ganar para meterse en los octavos de final.

Formaciones, hora y TV

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Alan Velasco o Ángel Romero; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 20:00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Norberto «Tito» Tomaghello.