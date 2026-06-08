Aseguran que el salario mínimo cayó 39% desde que asumió Milei: el fuerte contraste del poder adquisitivo con el 2011

El Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, elaboró un informe que grafica el profundo deterioro del poder adquisitivo en el país.

Según el estudio, para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) preserve su poder de compra original -es decir, al momento de su creación en 1964- el valor actual debería oscilar entre 1.509.000 y 1.838.000 pesos, muy por encima de la remuneración mínima vigente en abril de 2026 ($357.800).

La caída de los ingresos no es un fenómeno reciente, sino que arrastra una tendencia descendente que atravesó a gobiernos de distinto signo político. El indicador alcanzó su máximo histórico en septiembre de 2011, cuando equivalía a 1.059.903 pesos a valores constantes de abril de 2026. Desde ese pico, la erosión acumulada alcanza un drástico 66%.

Para dimensionar esta pérdida histórica, el informe recordó cómo era el poder de compra en junio de 1964, cuando el gobierno de Arturo Illia fijó el primer salario mínimo. }En aquel entonces, la normativa establecía que esa remuneración debía cubrir la alimentación, vivienda, educación, salud y esparcimiento de una familia tipo.

Con ese sueldo original, un trabajador podía adquirir alrededor de 107 kilos de carne vacuna, abonar el alquiler de un departamento de tres ambientes bien ubicado (que demandaba el 53% del ingreso) o pagar 2.333 pasajes de colectivo.

El desplome desde la asunción de Javier Milei y el nivel inferior al 2001

El panorama se agravó fuertemente en el último tiempo, dejando al salario mínimo real con un poder de compra inferior al que tenía durante la crisis económica del 2001. Esta contracción constante ubica al indicador en uno de los niveles más bajos de las últimas tres décadas.

En noviembre de 2023, al momento de la asunción de la actual administración libertaria, el SMVM ya arrastraba una pérdida del 44% respecto de su pico histórico y se ubicaba en 589.124 pesos. Desde entonces, la licuación de los ingresos se aceleró de manera contundente. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída del 39,3%, lo que provocó que su valor actual represente solamente un tercio del máximo histórico registrado en septiembre de 2011.

El deterioro fue progresivo y marcado por los saltos inflacionarios. El indicador sufrió una contracción del 15% en diciembre de 2023 ante la aceleración de los precios, y volvió a desplomarse un 17% durante enero de 2024.

A su vez, los datos oficiales demostraron que desde julio de 2025 la remuneración mínima acumula diez meses consecutivos de pérdida real. Esta brecha en los ingresos se profundizó especialmente en septiembre y octubre, meses en los que el SMVM permaneció congelado en 322.200 pesos mientras el costo de vida continuó en alza.

Este fuerte deterioro se inscribe en un cuadro recesivo mucho más amplio que afecta a todos los trabajadores. De acuerdo con el mismo relevamiento, el poder de compra del salario en el sector privado cayó un 4,8% respecto de noviembre de 2023, mientras que los ingresos del sector público retrocedieron un 17% en el mismo período.

En esa línea, la remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado fue de $2.111.085 en marzo de 2026, un valor 14,9% inferior al máximo de la serie, registrado en mayo de 2013.

Finalmente, a esta pérdida de poder adquisitivo los investigadores sumaron que el empleo asalariado formal privado acumuló una pérdida de 206.000 puestos desde el inicio de la actual gestión gubernamental.