Boca visita a O’Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana: formaciones, hora y TV

Sebastián Villa será titular en Boca. Felipe Faúndez, en tanto, iría desde el arranque en O'Higgins. (Foto: Clarín Fotografía).

Boca Juniors visitará a O’Higgins este jueves 30 de julio desde las 21:30 en el estadio El Teniente, en Rancagua, Chile. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán y el partido será televisado por DSports.

En el encuentro de ida, el Xeneize se impuso 1-0 en La Bombonera gracias a un gol de Miguel Merentiel, tras una brillante asistencia de Leandro Paredes. Ahora, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Deportivo Recoleta de Paraguay.

Los dirigidos por el Vasco vienen de caer 3-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza el último domingo, aunque con un equipo alternativo. Por eso, se esperan varios cambios en la formación inicial, que mantendría la base del primer duelo copero.

Arruabarrena ratificará su confianza en Álvaro Montero, que seguirá bajo los tres palos. En la defensa aparece una sola duda: Leandro Lozano se recuperó de una distensión muscular, se reincorporó a los entrenamientos el martes y podría ser titular, aunque Dylan Gorosito también tiene chances de ingresar.

La zaga central estará compuesta por Nicolás Figal y Ayrton Costa, mientras que Lautaro Blanco ocupará el lateral izquierdo.

¿Cambio de esquema en el equipo del «Vasco»?

En el mediocampo, Arruabarrena modificaría el esquema. Con la intención de buscar más equilibrio, Santiago Ascacíbar ingresaría en el lugar del delantero Leonel Flores y se uniría a Leandro Paredes y Milton Delgado en la mitad de la cancha. Además, Tomás Aranda sería el enganche, aunque más tirado a la izquierda.

Por último, Sebastián Villa y Miguel Merentiel compartirían la dupla de ataque. Cabe resaltar que Milton Giménez fue convocado y será alternativa desde el banco de los suplentes.

Por su parte, O’Higgins cayó por 2-0 en la visita a Deportes Concepción en la liga doméstica, también el domingo, y se espera que el entrenador argentino Lucas Bovaglio repita el equipo que dispuso en La Bombonera.

Formaciones, hora y TV

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Alberto Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martin Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 21:30.

TV: DSports (canal 109 de Flow).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: El Teniente.