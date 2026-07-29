Tres ofertas para construir un plan de viviendas en Plaza Huincul

Fueron tres las empresas interesadas en la construcción de 40 viviendas que se ejecutarán en el barrio Otaño, de Plaza Huincul. Este plan se desarrollará a través del municipio y el Adus – IPVU en dos manzanas de esa barriada. El presupuesto oficial que se especificó fue de $3.998.897.270,80, aunque con valores referenciados a marzo de 2026.

Antes de lanzar el proceso licitatorio hubo una convocatoria a un registro de oposición de las personas que tienen el terreno en el lugar mencionado.

Una vez que venció el plazo para comprar el pliego de bases y condiciones, el pasado 24 de este mes, se hizo la apertura de las propuestas de cada una de las empresas. Aunque desde el municipio no se informó sobre las cotizaciones que efectuaron si se conocieron cuáles fueron los interesados.

Se trata de Maiolo Julio César; U.T.E. Construcciones; y EME Servicios Generales. A partir de ahora, los integrantes de la comisión evaluadora analizarán no solo los montos, sino que toda la documentación reúna las condiciones exigidas y la modalidad de trabajo.

Estas casas estarán ubicadas en las manzanas 186 y 187 del barrio Otaño. Se trata de la primera etapa de un plan que implicará 116. En la apertura de sesiones de este 2026, el intendente Claudio Larraza anunció este programa que busca brindar una solución a las familias que requieren viviendas.

El predio para la futura ejecución fue acondicionado por el municipio que dispuso de la ejecución de la infraestructura, más los servicios básicos a los que podrán conectarse las familias una vez que esté construida la casa y sea asignada.

Pedido de más de 1.000 lotes

Para las siguientes etapas se contemplaron otros dos sectores: Altos del Sur –hacia el sur del ejido urbano- y en Central. En los próximos días, el municipio dará a conocer la oferta ganadora y se dará paso a la firma del contrato entre el Ejecutivo y la adjudicataria.

A marzo de 2026, el municipio contaba con una lista de espera de 1.400 terrenos, según el propio intendente Larraza informó. Desde el área de Tierras se trabaja además para que las familias puedan acceder a las líneas de créditos hipotecarios, en el contexto del programa Neuquén Habita.