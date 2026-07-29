Brutal ataque a balazos en Allen: dictan prisión preventiva para un hombre por tentativa de homicidio

Una violenta balacera ocurrida la madrugada del jueves pasado en la localidad de Allen derivó en la detención y posterior formulación de cargos de un hombre, quien cumplirá prisión preventiva por el plazo de dos meses. El hecho, que dejó a una víctima internada en grave estado y a otra con heridas leves, es investigado como un intento de homicidio premeditado por parte de una banda armada.

Según la acusación presentada por la fiscal Celeste Benatti, el ataque ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada. Cuatro hombres se concentraron previamente en una gomería local, lugar al que dos de ellos arribaron en un vehículo de la plataforma Uber y los restantes en motocicleta. En ese sitio se proveyeron de armas de fuego y coordinaron un plan común para irrumpir en la vivienda de los damnificados.

Una vez en el interior del domicilio, y sin mediar palabra, uno de los atacantes que ya se encuentra identificado y posee una orden de detención vigente efectuó al menos ocho disparos contra la víctima principal. Los proyectiles también alcanzaron a otro hombre que estaba en el lugar, provocándole lesiones de carácter leve. El ataque armado cesó gracias a que una de las personas presentes en la casa logró forcejear con el agresor, logrando inhabilitar el arma de fuego, lo que motivó la inmediata huida de los sospechosos.

La jueza de Garantías Claudia Lemunao convalidó los cargos solicitados por la fiscalía bajo la calificación legal de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa y en calidad de coautor.

Para sustentar la acusación, la fiscalía presentó evidencias recolectadas por la Comisaría 33 de Allen y la División Judicial de Investigaciones, que incluyen análisis de cámaras de seguridad, testimonios e informes médicos del Cuerpo de Investigación Forense. Además, se detallaron los resultados de dos allanamientos: uno en la propiedad del sospechoso prófugo, donde se incautaron prendas de vestir de interés, y otro en la vivienda del ahora imputado, donde el personal policial secuestró 13 vainas servidas, un cartucho y un teléfono celular que será peritado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones.

La audiencia se realizó este miércoles.

La fiscal pidió la prisión preventiva

Durante la audiencia, la fiscal Benatti requirió la prisión preventiva del acusado argumentando la falta de arraigo y la existencia de riesgos procesales claros, tales como el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, considerando que restan producir diversas medidas de prueba.

El defensor penal público Gustavo Viecens no planteó objeciones respecto a la calificación legal ni a los elementos probatorios expuestos por la parte acusadora, y aconsejó a su representado no prestar declaración en esta instancia. No obstante, el defensor se opuso al dictado de la prisión preventiva. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, la jueza Lemunao rechazó el planteo de la defensa y dictaminó que el imputado permanezca detenido de manera preventiva mientras avanza el proceso judicial.