García Basso quiere salir de Racing y ser jugador de San Lorenzo: cómo están las negociaciones

El mercado de pases cerró oficialmente el martes 10 de marzo. Sin embargo, San Lorenzo tiene dos cupos para seguir incorporando, aunque por pésimas noticias: Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti sufrieron lesiones en los ligamentos de la rodilla el miércoles ante Boca y estarán afuera durante todo 2026.

Por esta razón, la dirigencia del Ciclón desea incorporar un zaguero central para reemplazar al «Tonga», capitán del equipo de Damián Ayude y uno de los jugadores más destacados del plantel. En La Bombonera lo reemplazó Guzmán Corujo, el uruguayo que llegó libre desde Deportivo Cali y que hizo su estreno con la azulgrana.

Sin embargo, el Cuervo disputará triple competencia esta temporada y necesita tener más alternativas. El próximo viernes 20 de marzo debutará en la Copa Argentina ante Deportivo Rincón, en abril comenzará su participación en la Copa Sudamericana y en el Torneo Apertura actualmente marcha noveno, aunque con claras chances de clasificar a octavos de final.

La situación de García Basso en Racing y el interés del Ciclón

Para tener más variantes en la defensa, San Lorenzo avanzó por Agustín García Basso, el defensor zurdo de Racing. Este viernes, su representante Julián Wajnsztejn reveló que el jugador de 33 años tiene el deseo de cambiar de aires y marcharse a San Lorenzo.

El ex Independiente del Valle perdió terreno este año: tras finalizar 2025 como titular y muchas veces capitán, no sumó minutos en sus últimos cinco partidos. «Hoy es el sexto central. Hubo un desgaste durante este año y medio, pero todo va a depender del esfuerzo de San Lorenzo y de ver qué pretende Racing. La intención del jugador es tratar de ir a San Lorenzo», señaló Wajnsztejn en diálogo con TyC Sports.

El representante aclaró que no se trata de un conflicto, sino más bien de un desgaste en la relación, relacionado con propuestas incumplidas. «Cuando pasa dos o tres veces lo mismo, que prometen que en el mercado que viene buscan la salida para que el jugador se sienta cómodo y después ves que no hay ninguna evolución positiva, es normal que la relación se desgaste. Pasa en todos los clubes y con todos los jugadores», indicó.

En tanto, la Academia pidió 2 millones de dólares por su ficha, pero el Ciclón no quiere desembolsar ese dinero y pretende incorporarlo a préstamo con opción de compra. El jugador tiene contrato en Avellaneda hasta diciembre de 2027 y solo saldría si se mejoran las condiciones de la negociación.