San Lorenzo visita a Huracán por el clásico e intentará cortar una racha de nueve años: formaciones, hora y TV

Este domingo, desde las 19:15, se disputará una nueva edición del clásico de barrio entre San Lorenzo y Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El encuentro aparece como una interesante oportunidad para ambos equipos, aunque por motivos diferentes.

Por un lado, el Globo comenzó el año desinflado, ya que todavía no conoce la victoria desde el regreso de Diego Martínez a la dirección técnica. El equipo acumula dos empates y una derrota en las tres fechas disputadas y buscará encontrar su primera victoria, ni más ni menos que ante el Ciclón.

Durante la semana se oficializó la venta de Leonel Pérez a Grêmio de Porto Alegre. El mediocampista central titular fue transferido por 2,5 millones de dólares por el 50 % del pase. Además, a principios de enero, Matko Miljevic se marchó a Racing, lo que significó dos bajas sensibles para el conjunto de Parque Patricios.

Uno de los aspectos positivos para el equipo local es el nivel de una de sus incorporaciones: el ecuatoriano Jordy Caicedo, que marcó un gol en cada una de las tres jornadas disputadas y es el goleador del torneo, junto a Marcelino Moreno de Lanús.

Quiere volver a salir victorioso del Palacio

Del otro lado, al Ciclón se le presenta la chance de volver a festejar en un clásico como visitante. El conjunto azulgrana no gana en el Ducó desde 2017, cuando se impuso por 1 a 0 con gol de Marcos Angileri.

Desde entonces, el estadio de Huracán fue escenario del clásico en siete oportunidades: el Globo ganó cuatro veces y las tres restantes finalizaron en empate. El último antecedente allí fue victoria 2 a 0 para los locales, aún con Frank Darío Kudelka como entrenador. En San Lorenzo, el técnico era Miguel Ángel Russo.

En este contexto, la dirigencia azulgrana renovó el contrato de Damián Ayude hasta fines de 2026 y confía en su continuidad para intentar quebrar la fortaleza de Huracán en el Palacio Ducó. Para este compromiso, el entrenador no realizaría grandes modificaciones respecto al último once inicial.

San Lorenzo perdió en la primera jornada ante Lanús en el Nuevo Gasómetro, pero luego se recuperó con dos triunfos consecutivos frente a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba. En esos encuentros se destacó Alexis Cuello, quien participó directamente en los cuatro goles del equipo, con dos tantos y dos asistencias.

Formaciones, hora y TV

Huracán: Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez o Leonardo Sequeira, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Fabricio López, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

