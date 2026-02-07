La acción argentina en la Premier League: triunfos de Licha y Enzo, gol del Taty y roja para el Cuti

Manchester United y Tottenham Hotspur fueron los encargados de levantar el telón en la jornada del sábado de la Premier League. Los locales llegaban con viento a favor, tras tres triunfos consecutivos con su nuevo entrenador, Michael Carrick, mientras que el equipo de Londres no logra levantar cabeza en la liga inglesa.

Los Spurs comenzaron mejor, dominando la pelota, pero todo se desmoronó a los 29 minutos del primer tiempo. Cuti Romero controló largo y, en el intento por seguir con el balón, le pisó el tobillo a Casemiro, por lo que vio la tarjeta roja. El argentino se perderá las próximas tres jornadas de la Premier League, una baja más que dura para los de Thomas Frank.

¡¡EXPULSADO CUTI ROMERO EN OLD TRAFFORD!! El defensor argentino vio la roja ante Manchester United por este planchazo en el tobillo de Casemiro.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RtQ6djwFvk — SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

Diez minutos después de la infracción llegó el primero en Old Trafford, con una brillante jugada preparada. Bruno Fernandes ejecutó el córner, Kobbie Mainoo la bajó dentro del área y tocó de primera hacia atrás para Bryan Mbeumo, que la colocó con la zurda al segundo palo y estableció el 1-0 parcial.

Los Red Devils intentaron ampliar la diferencia durante todo el encuentro, pero no lo consiguieron hasta el minuto 36 del complemento, cuando Diogo Dalot lanzó un centro que Fernandes conectó de cabeza para marcar el 2-0 definitivo. De esta manera, los de Lisandro Martínez consiguieron su cuarta victoria consecutiva y se ubican en puestos de clasificación a la Champions League, en la cuarta posición con 44 puntos.

Chelsea volvió a ganar y empate con sabor amargo para el Dibu

Los Blues viajaron hasta Wolverhampton para enfrentarse con el peor equipo de la Premier League, que registra apenas 8 puntos en 25 jornadas, con una sola victoria.

El partido se resolvió en el primer tiempo: Cole Palmer marcó un hat-trick (a los 13, 35 y 38 minutos) y sentenció la historia. Los primeros dos goles fueron de penal, mientras que el tercero llegó tras una buena definición dentro del área chica, luego de un preciso pase de Marc Cucurella.

A los 9 minutos del complemento, Tolu Arokodare anotó el descuento para los Wolves, pero de poco sirvió, ya que el resultado no volvió a moverse y el encuentro terminó 3-1. Con este triunfo, Chelsea se ubicó quinto en la tabla, detrás de Manchester United, a un punto de distancia. Enzo Fernández fue nuevamente el capitán y disputó los 90 minutos, mientras que Alejandro Garnachó ingresó en el segundo tiempo.

Por otro lado, el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía visitó al Bournemouth de Marcos Senesi. En el primer tiempo, Morgan Rogers puso el 1-0 parcial para los Villanos con un potente remate al primer palo, inatajable para Djordje Petrović.

Ya en el complemento, la reciente incorporación de los locales, el brasileño Rayan, proveniente de Vasco da Gama por 35 millones de euros, realizó una gran jugada personal y estableció el 1-1 definitivo, aprovechando la pasividad defensiva del equipo del Dibu.

El Taty sueña con la permanencia

Valentín “Taty” Castellanos llegó a West Ham en enero con el objetivo de mantenerse en la primera división del fútbol inglés. Actualmente, los Hammers se encuentran 18° y este sábado disputaron un duelo clave ante Burnley, que marcha 19°.

Ambos equipos están en zona de descenso, junto a Wolves, y necesitaban sumar de a tres para seguir en la Premier. El conjunto londinense liquidó el encuentro en el primer tiempo: a los 13 minutos marcó Crysencio Summerville y a los 26, el Taty Castellanos puso de cabeza el 2-0 definitivo, además de anotar su primer gol en el certamen.

Por último, este domingo a partir de las 13:30, se enfrentarán Liverpool y Manchester City, en un duelo que promete ser un partidazo. Los Citizens serán locales y, si quieren seguir en la pelea con Arsenal, están obligados a ganar, ya que los Gunners vencieron a Sunderland por 2-0 y les sacaron 9 puntos de ventaja.