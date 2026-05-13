Pensión No Contributiva por discapacidad: guía paso a paso para solicitarla ante ANSES y el Ministerio de Salud

Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral: guía paso a paso para solicitarla ante ANSES y el Ministerio de Salud.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría Nacional de Discapacidad mantienen abierto el registro para quienes necesiten acceder a una asistencia por vulnerabilidad física y económica. Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral es un proceso que no requiere gestores ni intermediarios, pero que exige el cumplimiento estricto de requisitos médicos y sociales.

En mayo 2026, el enfoque de ANSES se centra en la transparencia de las Pensiones No Contributivas por discapacidad, obligando a que toda la documentación médica sea respaldada por el sistema digital del Ministerio de Salud, garantizando así que la ayuda llegue a quienes presentan una disminución del 66% o más en su capacidad laborativa y carecen de otros recursos de subsistencia.

ANSES y Secretaría Nacional de Discapacidad: requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva

Para que la Administración Nacional de la Seguridad Social apruebe la solicitud, el interesado debe cumplir con un perfil específico de vulnerabilidad y residencia. Los puntos clave que evalúa la Secretaría Nacional de Discapacidad son:

Incapacidad : acreditar mediante el CMO digital una invalidez que produzca una disminución del 66% o más en la capacidad de trabajo.

: acreditar mediante el CMO digital una invalidez que produzca una disminución del 66% o más en la capacidad de trabajo. Situación Laboral : no estar empleado bajo relación de dependencia ni registrado como autónomo o monotributista general (se permite el monotributo social).

: no estar empleado bajo relación de dependencia ni registrado como autónomo o monotributista general (se permite el monotributo social). Recursos : no percibir otras jubilaciones o retiros, ni tener parientes obligados legalmente a proporcionar sustento.

: no percibir otras jubilaciones o retiros, ni tener parientes obligados legalmente a proporcionar sustento. Residencia: ser argentino nativo o naturalizado residente. Extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continuada (3 años para padres de menores solicitantes).

Es importante recordar que, mientras dure el trámite de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es totalmente compatible el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.

El rol del CMO Digital en el trámite de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral

El primer y más importante paso para gestionar la prestación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social es la obtención del Certificado Médico Oficial (CMO) digital. Este documento es emitido exclusivamente en hospitales públicos o centros de salud autorizados por el Ministerio de Salud.

Gestión médica: el solicitante debe asistir a un centro de salud público donde los profesionales habilitados cargarán su diagnóstico y estudios respaldatorios directamente en el sistema de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Vinculación automática: una vez generado, el CMO se vincula con el CUIL del titular para que la Administración Nacional de la Seguridad Social pueda visualizarlo al momento de la solicitud online. Gratuidad total: tanto el certificado como la atención médica para este fin son gratuitos en toda la red pública nacional.

Cómo realizar la solicitud digital ante la Administración Nacional de la Seguridad Social

Una vez que el CMO digital ya fue emitido por el hospital, el proceso continúa en los canales digitales de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El paso a paso es el siguiente:

Ingreso a Mi ANSES : acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social (se puede crear en el momento si no se posee).

: acceder con (se puede crear en el momento si no se posee). Actualización de datos : en el menú principal, verificar que los vínculos familiares y datos personales estén al día.

: en el menú principal, verificar que los vínculos familiares y datos personales estén al día. Solicitud de prestación : seleccionar la opción « Pensión No Contributiva por Invalidez » y seguir los pasos indicados por el sistema.

: seleccionar la opción « » y seguir los pasos indicados por el sistema. Seguimiento: una vez iniciado, el estado del trámite se puede consultar mediante el chatbot TINA enviando un mensaje al WhatsApp oficial (54-11-3910-1010).

En caso de que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorgue el beneficio, el titular pasará a cobrar asignaciones familiares de pago mensual (SUAF) y recibirá cobertura médica oficial, consolidando así el esquema de protección social diseñado por la Secretaría Nacional de Discapacidad para este 2026.