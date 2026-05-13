Educación pública y formación docente: el encuentro regional que reunirá a unos 200 estudiantes en Roca
La jornada reunirá este jueves en General Roca a estudiantes de profesorados de la región para debatir sobre formación docente, educación pública y construcción de redes en el contexto actual.
El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) “Fiske Menuko” de General Roca realizará este jueves 14 de mayo el Primer Encuentro de Estudiantes de Profesorados, una jornada que reunirá a estudiantes de distintas instituciones de formación docente de Río Negro y Neuquén bajo el lema “Lo que forma, ¿qué transforma?: docencia, reflexión y redes en tiempos neoliberales”.
Encuentro de Estudiantes de Profesorados: cuándo es, a qué hora y dónde
La actividad se desarrollará de 8.30 a 18 en la sede del IFDC, ubicada en Evita 2875, y contará con paneles, talleres, plenarios e intervenciones artísticas. Según informó el equipo organizador, ya hay alrededor de 200 estudiantes inscriptos provenientes de IFDC, UNCo, IUPA y UNRN, además de participantes de localidades como General Roca, Sierra Grande, Catriel, Bariloche y San Antonio Oeste.
Desde la institución explicaron que la propuesta busca generar espacios colectivos de encuentro y debate sobre la formación docente y el trabajo educativo en el contexto actual. “La formación docente no es un trayecto individual ni meramente técnico: es una práctica profundamente política, situada y comprometida con la producción de lo común”, señala la primera circular de estudiantes difundida por el IFDC.
El encuentro está destinado a estudiantes de profesorados de distintas instituciones de la región y apunta a fortalecer redes entre futuros docentes, compartir experiencias formativas y construir miradas críticas sobre la educación pública.
Entre los objetivos también aparece la intención de reconocer a las y los estudiantes “como sujetos políticos y protagonistas en la construcción de una educación pública más justa, democrática y emancipadora”.
La jornada comenzará con la acreditación a las 8.30 y tendrá un panel de apertura desde las 9.15. Luego habrá talleres simultáneos durante la mañana y la tarde, además de un plenario final y un cierre artístico.
La iniciativa fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, mediante la Resolución 2369/26, y también recibió una declaración de interés social, educativo y cultural del Concejo Delib
erante de General Roca.
Primer Encuentro de Estudiantes de Profesorados: Cronograma de actividades
- Fecha y lugar de realización: Jueves 14 de mayo, de 8:30 hs a 18:00 hs – Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) Fiske Menuko, Evita 2875, General Roca, Río Negro.
8:30 hs Acreditación
9:00 hs Apertura
9:15 – 10:30 hs Panel de apertura
10: 30 – 11:00 hs Intervalo
11:00 – 13:00 Talleres simultáneos
13:00 – 14:00 Almuerzo – intervención artística
14:00 – 16:00 Talleres simultáneos
16:00 a 17:30 Plenario
17:30 a 18:00 Cierre: – intervención artística
- Contacto: jornadas@ifdcroca.edu.ar
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