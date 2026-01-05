Boca y Millonarios se enfrentarán en el amistoso “Miguel Ángel Russo”

Boca Juniors y Millonarios se enfrentarán en un amistoso el próximo miércoles 14 de enero, en un partido que llevará el nombre de “Miguel Ángel Russo”, en homenaje al entrenador, ídolo y figura muy querida en ambos clubes.

Russo fue el técnico de la última Copa Libertadores que levantó Boca, en 2007, y tuvo tres ciclos en el club. Además, conquistó la Superliga 2019-2020, la Copa Diego Armando Maradona 2020 y la Copa Argentina 2020, aunque esta última fue finalizada por Sebastián Battaglia tras su salida.

Más allá de los títulos, en Boca, como en la mayoría de los clubes que dirigió, Russo es recordado tanto por su trayectoria profesional como por su calidad humana. Fue el club en el que eligió cerrar su carrera y pasar a la eternidad.

En Millonarios de Colombia vivió una de sus experiencias más significativas fuera del país. Allí se consagró campeón del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, con triunfos clásicos que quedaron en la memoria de los hinchas.

Durante su etapa en el club colombiano, Russo atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida: en 2017 fue diagnosticado con cáncer y debió someterse a tratamientos médicos en Bogotá y Buenos Aires. Aun así, continuó al frente del equipo, manteniendo la rutina de entrenamientos y la exigencia competitiva, sin permitir que la enfermedad definiera su rol como entrenador.

Una de las imágenes más recordadas ocurrió en enero de 2018, cuando regresó a Bogotá tras una operación. En una emotiva conferencia de prensa, visiblemente conmovido, dejó una frase que quedó marcada: “Esto se cura con amor, nada más”.

En su paso por Millonarios Russo hizo una de las entrevistas mas emocionantes que escuche donde dejo la frase

"Todo se cura con amor"pic.twitter.com/JLddqYpRsu https://t.co/wzPMpMw3FZ — BOCA JUNIORS 🇸🇪 (@PadreBostero) October 7, 2025

El amistoso entre Boca y Millonarios será mucho más que un partido. Será un homenaje cargado de emoción a un entrenador que dejó huella en ambos clubes y cuyo legado trascendió largamente los resultados.