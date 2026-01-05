Boca renovará los contratos de tres jugadores clave: Exequiel Zeballos, el próximo

Juan Román Riquelme todavía no cerró ningún refuerzo de cara a la temporada en la que el Xeneize regresará a la Copa Libertadores; Marino Hinestroza está a detalles de sumarse y Alexis Cuello es otro de los apuntados por la dirigencia.

Con Claudio Úbeda como director técnico confirmado, Boca se muestra activo en la renovación de contratos. Ander Herrera y Javier García finalizaron su vínculo con el club el 31 de diciembre y en las próximas horas firmarán su renovación por un año más.

Por otro lado, Riquelme tomó la decisión de renovar y mejorar el contrato de tres jugadores: Milton Delgado, Leandro Brey y Lautaro Blanco. Si bien ninguno estaba próximo a quedar libre, se trata de un reconocimiento a su buen rendimiento. Todos firmarían contrato hasta diciembre de 2029.

El uno por uno

Milton Delgado, que arrancó el año como titular con Fernando Gago como entrenador, perdió lugar con la llegada de Miguel Ángel Russo, pero volvió a ganarse el puesto con el Sifón, tras un excelente Mundial Sub 20 en Chile. El volante despertó el interés de clubes de Europa y de Inter Miami. Sin embargo, cuenta con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, que podría ser aumentada con el nuevo contrato.

Por su parte, Lautaro Blanco llegó al Xeneize en 2024 y brilló bajo la conducción de Diego Martínez. Con Gago perdió terreno, pero con Russo recuperó el lugar que merece. Con un rendimiento destacado y sostenido en estas dos temporadas, el lateral izquierdo seguirá en Boca por varios años más.

En tanto, Leandro Brey es actualmente el suplente de Agustín Marchesín, y Riquelme mencionó en distintas entrevistas que será el “dueño del arco” por muchos años en el club de la Ribera. El arquero fue campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones en Reserva, y espera su oportunidad en Primera.

Por último, Exequiel Zeballos finaliza su contrato en diciembre de este año y podría ser el próximo en renovar. Desde Boca aseguran que su continuidad no corre riesgo, aunque es una situación que deberán resolver en el corto plazo.