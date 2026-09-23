Boca y Racing recuperan jugadores clave de cara a los cuartos de final de la Copa Argentina

Ayrton Costa se recuperó de un desgarro y sería convocado por Rodolfo Arruabarrena para el clásico ante Racing. (Foto: @Bocajrs)

Con el fallo oficial del Tribunal de Disciplina de la AFA publicado el martes por la tarde, ya hay horario confirmado para el clásico: Boca y Racing se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito de Rosario y los entrenadores de ambos clubes recibieron buenas noticias.

Por un lado, Rodolfo Arruabarrena recuperó a dos jugadores: Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia, aunque solo uno de los dos estará presente en el duelo ante la Academia.

Y ese es el marcador central, que sufrió un desgarro justamente ante Racing el 23 de agosto y ya está a disposición del Vasco. Lo más probable es que vaya al banco de suplentes, ya que el titular sería Facundo «Jagger» Herrera, acompañando a Lautaro Di Lollo en la zaga central.

Battaglia, por su parte, fue operado en febrero por una lesión crónica en el tendón de Aquiles de su pierna derecha y este miércoles se sumó definitivamente a la par del grupo. Sin embargo, lo llevarán de a poco y no aparecería en la lista de convocados.

Del otro lado, Juan Pablo Vojvoda sumó una alta importante: Ezequiel Cannavo. El lateral derecho dejó atrás una molestia muscular que lo marginó de la victoria de Racing ante Sarmiento del último viernes y será titular en Rosario. Reemplazaría a Matías Zaracho, quien fue el carrilero por derecha de emergencia del entrenador ante la ausencia de Juan Barinaga, desgarrado.

Ezequiel Cannavo, nuevamente a disposición de Juan Pablo Vojvoda para el clásico ante Boca. (Foto: @racingclub)

De esta manera, ya está (casi) todo listo para un gran clásico en Rosario, ya que la AFA todavía no comunicó oficialmente cómo estará conformada la terna arbitral que impartirá justicia en el Gigante de Arroyito. En las semifinales espera Banfield, que viene de derrotar a Deportivo Riestra por penales.