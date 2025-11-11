Boca y un récord inédito en el fútbol argentino

Boca Juniors es el primer equipo argentino en llegar a los 10 millones de seguidores en Instagram.

El gran momento de Boca en lo deportivo, tras ganarle de forma contundente a River en el Superclásico y asegurarse su lugar en la próxima Copa Libertadores, también se trasladó al plano digital: el club llegó a los 10 millones de seguidores en Instagram. De esta manera, es el equipo argentino con más seguidores y el tercero en toda Sudamérica, detrás de Flamengo (23,2M) y Corinthians (14,5M).

El Xeneize celebró este logro en sus redes sociales con su lema característico: “El movimiento popular más grande del mundo”. River lo sigue de cerca con 9 millones de seguidores, mientras que los otros grandes quedan más atrás: Racing (1M), San Lorenzo (765 mil) e Independiente (760 mil).

Asi celebró en sus redes sociales:

El calendario de Boca

Tras ganar el Superclásico y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, Boca cerrará la fase de grupos como local ante Tigre, el domingo a las 20:15.

Con solo empatar, el conjunto de la Ribera se garantiza finalizar como puntero de la Zona A, lo que representaría una gran ventaja: definiría de local en octavos, cuartos y semifinales. Su rival en la próxima fase saldrá entre Atlético Tucumán, Gimnasia de La Plata, Sarmiento, San Martín de San Juan, Talleres o River.