Paredes, en modo capitán: el gesto que sorprendió en el primer gol de Boca en el Superclásico

El gesto de Paredes con Marchesín, en el medio de los festejos por el gol del Changuito. (Clarín Fotos)

Leandro Paredes volvió a Boca para transformarse en líder y lo consiguió en poco tiempo. Si bien no fue la figura del Superclásico ni descolló como en los anteriores partidos, resultó clave en otros aspectos. Puertas adentro, comentan que el capitán «tuvo bastante que ver» en las inclusiones de Milton Delgado y Exequiel Zeballos, hoy piezas claves en el Xeneize. Sin embargo, lo que sorprendió en el primer tanto del inolvidable 2-0 ante River en La Bombonera fue otra situación.

Cuando el Changuito Zeballos rompió el cero antes del cierre de la primera mitad, Paredes corrió para atrás y se abrazó con Agustín Marchesín, sin dudas, el más cuestionado de los jugadores en la previa del partido. El arquero no genera confianza en los hinchas, viene de varios errores e incluso, fueron muchos los hinchas que pidieron por Leandro Brey antes del Súper.

«Mi capitán», la frase elegida

«Mi capitán», fue la frase de los hinchas de Boca que recorrió las redes sociales ante el video que se viralizó una vez consumado el partido. Todos los flashes, lógicamente, se los llevó Exequiel Zeballos con gol y el icónico festejo con la tribuna, con bailecito posterior incluido. Sin embargo, Paredes se fue para el otro lado y tuvo un gran gesto de apoyo al 25.

Crack y capitán. Paredes es el líder del Xeneize. (Clarín Fotos)

Con actitudes como estas, el volante de la Selección Argentina muestra liderazgo y en este regreso se perfila para ser una pieza fundamental de cara al futuro. Ahora se vienen el cierre del torneo y el año que viene, otra vez la Libertadores. Está claro que hay capitán para rato.

Qué dijo Paredes después de la victoria superclásica

«Feliz, vine con una ilusión muy grande de clasificarnos a la Copa Libertadores y lo logramos», fueron las primeras palabras de Leandro Paredes tras el triunfo por 2-0 ante River. «Para nosotros, los jugadores de fútbol, tener confianza es algo fundamental», agregó el mediocampista en diálogo con ESPN.

El capitán también resaltó la gran tarea del Changuito y comentó que «Zeballos nos podía ayudar mucho a lograr esto, lo sabía. Logramos que esté al cien por cien». En medio de muchos aplausos y otra ovación, Paredes saludó a los hinchas y se fue. Victorioso, como todo Boca.