Boca ya tiene rival para la Copa Sudamericana: será otro equipo chileno

Así terminó el Xeneize en La Bombonera. Le dijo adiós a la Libertadores y ya sabe quien será su rival en la Sudamericana. (Clarín Fotografía)

Este jueves se terminaron de definir todos los grupos de las copas continentales y Boca, que se despidió de la Libertadores, ya tiene rival para la Copa Sudamericana. Los terceros de la máxima competencia de América se cruzarán con los que terminaron segundos en la menor y por eso el Xeneize ya sabe a quién tendrá enfrente en una llave que se disputará a fines de julio, después del Mundial.

El equipo de Claudio Úbeda estaba obligado a ganarle a Universidad Católica para pasar de grupo, pero perdió 1-0 en La Bombonera y se despidió muy rápido del torneo donde suma seis conquistas y no puede lograr la séptima. Ahora tendrá un consuelo que no conforma para nada al hincha de Boca.

Con quien jugará Boca en la Sudamericana

Este viernes, desde las 12, se realizará el sorteo de la llave final de la Sudamericana y Boca sabe que su rival en la instancia de playoffs será O’Higgins de Chile, que quedó segundo de su grupo en el torneo y fue el cuarto mejor escolta entre los clasificados.

Boca fue el quinto mejor tercero de la Libertadores, por lo que el emparejamiento quedó conformado de esa manera. La serie comenzará en La Bombonera y se definirá en Chile, en la última semana de julio.

Así quedaron los cruces

UCV (Venezuela) 9 puntos vs. Santos (Brasil) 7 puntos

Lanús (Argentina) 9 puntos vs. Cienciano (Perú) 8 puntos

Independiente Santa Fe (Colombia) 8 puntos vs. Caracas (Venezuela) 9 puntos

Nacional (Uruguay) 8 puntos vs. Tigre (Argentina) 9 puntos

Boca (Argentina) 7 puntos vs. O’Higgins (Chile) 10 puntos

Independiente Medellín (Colombia) 7 puntos vs. Vasco de Gama (Brasil) 10 puntos

Sporting Cristal (Perú) 6 puntos vs. Bragantino (Brasil) 10 puntos

Bolívar (Bolivia) 5 puntos vs. Gremio (Brasil) 11 puntos