Empleadas domésticas: ¿cuánto se debe pagar por seis horas de trabajo en junio 2026?

Con la entrada en vigencia de un nuevo tramo de aumentos acumulativos del 1,5% en junio 2026, el pago por seis horas de trabajo para las empleadas domésticas se redefine no solo por el valor nominal, sino por la obligatoriedad de liquidar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En un contexto donde la paritaria nacional de las empleadas domésticas busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo, la precisión en el cálculo de las jornadas diarias se vuelve vital para evitar inconsistencias en el portal de ARCA.

Para quienes se desempeñan en la Patagonia, la cuenta incorpora además la reciente actualización del plus regional, consolidando un haber mensual que debe ser transparente frente a la normativa vigente.

Escala salarial de empleadas domésticas: el sueldo por seis horas de trabajo según cada categoría

Para determinar el pago por seis horas de trabajo de las empleadas domésticas en junio 2026, se debe considerar la modalidad de contratación y la tarea desempeñada. Al tratarse de una jornada que suele superar las 24 horas semanales, el cálculo suele realizarse de forma proporcional al salario mensual de referencia.

Según los valores mínimos establecidos para junio 2026, estos son los montos base por una jornada de seis horas diarias (estimada en 30 horas semanales):

Personal para tareas generales : bajo la modalidad con retiro, el sueldo proporcional alcanza los $441.729,02 mensuales.

: bajo la modalidad con retiro, el sueldo proporcional alcanza los $441.729,02 mensuales. Asistencia y cuidado de personas : para quienes realizan acompañamiento de niños o adultos, el básico asciende a $488.326,19.

: para quienes realizan acompañamiento de niños o adultos, el básico asciende a $488.326,19. Supervisores : en la categoría jerárquica, el salario mínimo mensual se ubica en los $536.080,78.

: en la categoría jerárquica, el salario mínimo mensual se ubica en los $536.080,78. Caseros: para esta función específica, el mínimo fijado para el sexto mes del año es de $488.326,19.

Junio 2026: adicionales y aguinaldo para empleadas domésticas en la Patagonia

El pago por seis horas de trabajo de las empleadas domésticas en nuestra región debe integrar ítems que son obligatorios por ley, y que engrosan el cálculo final del monto de bolsillo. En junio 2026, estos adicionales adquieren un protagonismo central debido al cobro del medio aguinaldo.

Zona Desfavorable : el personal que presta servicios en provincias como Río Negro y Neuquén debe percibir un 31% extra sobre el salario mínimo de su categoría.

: el personal que presta servicios en provincias como Río Negro y Neuquén debe percibir un 31% extra sobre el salario mínimo de su categoría. Antigüedad : se debe abonar un 1% adicional por cada año de relación laboral cumplido desde septiembre 2020.

: se debe abonar un 1% adicional por cada año de relación laboral cumplido desde septiembre 2020. Sueldo Anual Complementario (SAC) : el aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida en el semestre. Este cálculo debe incluir obligatoriamente el plus de zona y la antigüedad.

: el equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida en el semestre. Este cálculo debe incluir obligatoriamente el plus de zona y la antigüedad. Horas Extras: si la jornada de seis horas de trabajo se extiende en días feriados o sábados después de las 13:00, el recargo obligatorio es del 100%.

La correcta registración ante ARCA y la entrega del recibo de sueldo firmado son los únicos instrumentos que garantizan la seguridad jurídica del empleador, y también el acceso de la trabajadora a la obra social y la jubilación.