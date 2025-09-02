PreFederal de básquet: caras nuevas en Pérfora, Independiente y Biguá

Tuti Ruiz y Nacho Claris, una sociedad de la casa, que buscará extender el gran momento del Verde. (Prensa Pérfora)

A diez días del arranque de la competencia, los planteles del torneo PreFederal de básquet terminan de armarse y fueron confirmados varios refuerzos. Independiente buscaba un pivote y contrató a Joaquín Marcon, Pérfora logró la vuelta de Julián Ruiz y Biguá se aseguró a Francisco González.

Los tres planteles encaran la recta final de la pretemporada y ahora sí están completos y listos para encarar un torneo que promete muchas emociones. El Verde de Plaza Huincul defiende la corona, mientras que los equipos de la capital buscarán meterse en la zona alta luego de una temporada irregular.

Marcon, un interno con rodaje

Joaquín Marcon arribó en las últimas horas a la capital neuquina y llega con mucho rodaje en divisiones de ascenso. Tiene 24 años, hasta los 21 jugó en Regatas Corrientes y después registra pasos por Pilar, La Unión de Colón y Villa San Martín.

Joaquín Marcon será el pivote de Independiente en el Pre. (Archivo)

El interno de 2.05 metros se suma a Gino Veronesi y Julián Fedele, dos que volvieron al Rojo y que ya trabajan bajo las órdenes de Andrés García junto a David Oviedo, Carlos Paredes, Mateo Isolabella y Pedro Martelli, entre otros.

Volantazo en Pérfora

El campeón Pérfora mantuvo gran parte de la base que se coronó en el PreFederal pasado y que estuvo a un pasito del ascenso a la Liga Argentina, aunque metió un volantazo si se analiza la característica del nuevo plantel. Se fueron Agustín Sánchez y Valentín Navarrete, internos, y repatrió a Ruiz, perimetral.

Está claro que con la vuelta de Tuti, el Verde gana en calidad y recupera un jugador de otra categoría, pero claramente se evidencia un cambio de idea. Será otro estilo, pero con mucha calidad porque siguen Nacho Claris, Santiago Candia, Augusto Rossi, Luca Chiapella, Nahuel Vicentín y Jeremías Fernández.

Fran González, la pieza que faltaba en Biguá

Francisco González, que viene de jugar en Independiente, seguirá en la zona y vestirá los colores de Biguá. El alero se sumó a Santiago Marconetti, quien viene de jugar la Liga de Desarrollo con Atenas de Córdoba, y Josué Santillán, otro con pasado en el Rojo.

González, un refuerzo de lujo para Biguá. (Archivo Matías Subat)

Con Nicolás Leguizamón como director técnico, siguen en el equipo Bautista Ott, Nahuel Muñoz, Tomás Djenderedjian, Benjamín Loncón, Franco Herbik, Lucas Fernández y Héctor Perello.