Bombazo en Portugal: Cristiano Ronaldo se retirará de la selección tras el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, en la entrada en calor del duelo entre Portugal y Croacia por los 16avos del Mundial 2026. (Foto: AP)

Cristiano Ronaldo estaría disputando sus últimos partidos con la camiseta de Portugal. A horas del cruce frente a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026, una verdadera bomba sacudió al seleccionado luso: el delantero se retirará de la actividad internacional una vez que finalice la participación de su equipo en la Copa del Mundo, según aseguró su hermana Katia.

«Disfrútenlo mientras dure. Se termina pronto. La información que tengo, de una fuente confiable… este es su último baile», expresó Katia en declaraciones a SportTV, confirmando que el máximo ídolo del fútbol portugués se despedirá de su selección después del certamen.

A sus 41 años, Cristiano volvió a ser una de las grandes figuras de Portugal en el Mundial. En la fase de grupos marcó dos goles, ambos frente a Uzbekistán en la segunda fecha del grupo J, y además alcanzó otro registro histórico: se convirtió en el máximo goleador de Portugal en la historia de las Copas del Mundo, con 10 tantos, superando los nueve que había convertido Eusébio.

Ahora, el foco estará puesto en el duelo frente a Croacia, donde Portugal buscará avanzar a los octavos de final y estirar la despedida de su capitán. Cada partido podría ser el último de Cristiano con la camiseta de su país.

Si se confirma su retiro al finalizar el Mundial, CR7 le pondrá punto final a una histórica trayectoria internacional. El capitán conquistó la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025, y buscará despedirse con el único título que todavía falta en su extraordinario palmarés: la Copa del Mundo.

