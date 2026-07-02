El divertido momento de Novak Djokovic con una alcanzapelotas en Wimbledon

Las risas cómplices entre el serbio y la joven en La Catedral.

Además de ser un súper talentoso de la raqueta y el máximo ganador de la historia de la era abierta de Grand Slams, el serbio Novak Djokovic destaca por su carisma y sentido del humor, algo que ayer, en Wimbledon, volvió a ponerse de manifiesto.

En un cambio de lado de su encuentro de segunda rueda de ayer ante el griego Stefanos Tsitsipas (ver abajo), Nole, ubicado 7° en ranking mundial actual, le hizo pasar flor de susto a una alcanzapelotas.

El balcánico le pidió a una joven que cortara un hilo que se desprendía de su chomba blanca. Mientras la adolescente cumplía con el petitorio, Djokovic reaccionó con un grito, fingiendo dolor y un supuesto corte, aunque inmediatamente cambió el semblante y largó una risa cómplice.

😂 La explicación de Novak Djokovic tras su broma con la ball girl:



🗣️ "Stefanos se fue a cambiar y yo tenía un poco de tiempo libre. Perdón si la asusté. Supongo que no fue el mejor chiste, pero al menos me ayudó a relajarme un poco en la cancha."pic.twitter.com/0dwIbcT7s4 https://t.co/6siAwDcAzg — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 2, 2026

Luego de horrorizarse por un segundo, la joven suspiró e intercambió carcajadas con el jugador de 39 años. Un momento divertido entre tanta gala y seriedad en la Catedral del tenis mundial.

En cuanto a lo deportivo, Djokovic no tuvo problemas en dar cuenta de Tsitsipas, a quien venció por un cómodo 6-3, 6-4 y 6-2, logrando así instalarse en la tercera ronda del certamen que ganó en 7 oportunidades. Su próximo rival será el francés Arthur Rinderknech (25°).

Este jueves, en cuanto a resultados destacados, el alemán Alexander Zverev (2°) derrotó por 6-1, 6-3 y 7-6 (3) al francés Valentin Royer; el australiano Alex De Minaur (5°) dio cuenta del francés Adrian Mannarino, por 6-3, 6-2 y 6-2, y el estadounidense Taylor Fritz (6°) dejó en el camino a su compatriota Patrick Kypson, por 6-2, 6-2 y 7-5.

Mañana, además de Djokovic, también saldrá a cancha el italiano Jannik Sinner, N°1 del mundo, midiéndose ante el estadounidense Jenson Brooksby, 81° del planeta.