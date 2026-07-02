Un cohete de Elon Musk impactará contra la Luna y dejará un cráter de 17 metros de diámetro

Una sección de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactará contra la superficie de la Luna. Imagen ilustrativa generada con IA.

Una sección de un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, impactará contra la superficie de la Luna el próximo 5 de agosto, en un evento que, según las estimaciones de especialistas, dejará un cráter de aproximadamente 17 metros de diámetro.

La pieza espacial, identificada como 2025-010D, corresponde a una etapa superior de un cohete Falcon 9 que perdió capacidad de maniobra tras completar una misión lanzada a principios de 2025. El objeto se dirige hacia nuestro satélite natural a una velocidad cercana a los 8.700 kilómetros por hora, lo que generará una liberación de energía equivalente a la explosión de unas tres toneladas de TNT.

Aunque el impacto no representa ningún riesgo para la Tierra, sí dejará una nueva huella permanente sobre el regolito lunar, la capa de polvo y roca que cubre la superficie de la Luna.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk.

La pieza formó parte de una misión lunar privada

El objeto que impactará contra la Luna fue parte de una misión del cohete Falcon 9>, utilizado para transportar dos módulos lunares: el módulo Blue Ghost, desarrollado por Firefly Aerospace, y la misión Hakuto-R Mission 2, de la empresa japonesa ispace.

Tras completar la liberación de su carga, la etapa superior del Falcon 9 quedó orbitando en una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra, con cruces periódicos cercanos a la órbita lunar. Durante más de un año, el objeto fue monitoreado por observatorios y especialistas en dinámica orbital, quienes determinaron que el 5 de agosto coincidirá con la trayectoria de la Luna.

Un impacto a más de 8.000 kilómetros por hora

La estructura que chocará pesa aproximadamente 4.900 kilogramos y se dirige hacia una región cercana al Cráter Einstein. El impacto está previsto para alrededor de las 3:35 de la madrugada y ocurrirá a una velocidad de 2,43 kilómetros por segundo, equivalente a unos 8.700 kilómetros por hora.

Los cálculos indican que la colisión liberará unos 14.500 millones de julios de energía, suficientes para desplazar cientos de metros cúbicos de material lunar. El choque pulverizará parte del regolito, fundirá sectores del terreno y expulsará polvo y fragmentos rocosos alrededor del punto de impacto.

Debido a que la Luna carece de atmósfera, viento y agua, la cicatriz permanecerá visible durante millones de años.

No es la primera vez que un objeto humano impacta la Luna

Este no será el primer impacto provocado por tecnología humana sobre la superficie lunar. En marzo de 2022, un objeto espacial fuera de control chocó contra la cara oculta de la Luna y dejó dos cráteres contiguos de entre 16 y 18 metros de diámetro.

Además, durante el programa Programa Apolo, varias etapas de cohetes fueron dirigidas intencionalmente hacia la Luna para generar ondas sísmicas y estudiar la estructura interna del satélite natural.

El impacto reabre el debate sobre la basura espacial

Aunque este evento no generará una crisis ambiental inmediata, vuelve a poner sobre la mesa la creciente preocupación por la basura espacial y la gestión de los restos de las misiones espaciales.

A diferencia de la Tierra, cuya atmósfera destruye gran parte de los objetos que reingresan, la Luna no cuenta con un mecanismo natural que elimine estos desechos. Cada misión deja materiales terrestres —como metales, combustibles, baterías y lubricantes— sobre un entorno que permaneció prácticamente inalterado durante miles de millones de años.

Con el aumento de las misiones privadas y gubernamentales hacia nuestro satélite, especialistas advierten que será necesario establecer reglas internacionales más claras para determinar el destino de los restos espaciales y proteger las regiones de mayor valor científico e histórico de la Luna.