La UNCo impulsa un plan para recuperar alumnos avanzados y crear un régimen para estudiantes trabajadores

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) puso en marcha una nueva etapa en su Secretaría Académica con el objetivo de reducir el abandono de estudiantes avanzados y adecuar la oferta académica al perfil de quienes hoy combinan el estudio con el trabajo. La nueva conducción asumió en un contexto de emergencia presupuestaria y definió como prioridad sostener la permanencia y la graduación de los alumnos.

El flamante secretario académico, Marcelo Loaiza, confirmó que impulsará la elaboración de un reglamento para estudiantes trabajadores y promoverá la extensión de programas de egreso eficaz que ya dieron resultados en algunas facultades. En declaraciones a Radio UNCo CALF, explicó que una de las metas será recuperar a quienes dejaron la carrera cuando solo les resta completar el trabajo final o la tesis.

La nueva gestión forma parte del gabinete encabezado por el rector Cristian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera. Loaiza reemplazó en el cargo a Teresa Braicovich y durante los primeros días mantuvo reuniones con el personal no docente para garantizar el funcionamiento operativo antes del receso invernal.

La estrategia para reducir el abandono universitario

La próxima semana será convocado el Consejo Académico para coordinar una agenda común con las autoridades de todas las facultades. La intención es descentralizar la toma de decisiones y construir políticas junto a las distintas unidades académicas.

«La idea es pensar cuestiones no desde la barda, desde Neuquén hacia las unidades académicas, sino en conjunto con ellas, a ver qué podemos hacer y los recursos que tengamos, aunque sean pocos, distribuirlos en ese sentido», señaló Loaiza.

Uno de los principales diagnósticos de la nueva conducción apunta al crecimiento de estudiantes que comienzan a trabajar antes de graduarse. Según explicó el secretario académico, este fenómeno ya alcanza incluso a carreras que históricamente tenían alumnos de dedicación exclusiva, como las ingenierías, y provoca que muchos interrumpan o ralenticen sus estudios en la etapa final.

Programas para recuperar estudiantes avanzados

La Secretaría Académica buscará replicar experiencias que permitieron incrementar la cantidad de egresados. Entre ellas figura el programa «En Carrera», desarrollado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con sede en General Roca para la carrera de Comunicación Social.

«Hay un proyecto en funcionamiento en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para la carrera de Comunicación Social que se llama ‘En Carrera’ y nos encontramos con decenas y decenas de estudiantes que tenían toda la carrera y solo les faltaba la tesis», ejemplificó Loaiza al explicar la estrategia que ahora pretenden ampliar a otras unidades académicas.

La intención es orientar parte de los recursos institucionales hacia aquellos estudiantes que ya completaron casi todo el trayecto académico y necesitan un acompañamiento específico para obtener el título. Desde la conducción consideran que esa política puede elevar la cantidad de graduados sin requerir grandes inversiones adicionales.

La preocupación por el financiamiento universitario

La UNCo también advirtió que el deterioro salarial afecta la conformación de los equipos docentes y la continuidad de profesionales altamente calificados. Según la nueva conducción, la diferencia entre los salarios universitarios y las remuneraciones que ofrecen el sector privado o los sistemas educativos provinciales dificulta retener recursos humanos.

Las autoridades atribuyen este escenario al desfinanciamiento del sistema universitario nacional y del empleo público. En ese contexto, sostienen que será necesario optimizar las estructuras existentes y administrar los recursos disponibles para garantizar el desarrollo de las actividades académicas durante el segundo cuatrimestre, al tiempo que avanzan en nuevas herramientas destinadas a mejorar la permanencia y la graduación de los estudiantes.