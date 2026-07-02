Portugal y Croacia prometen gran fútbol en busca de los octavos de final

(AFP). Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Uno de los dos hoy se despide de las Copas Mundiales.

Las selecciones de Portugal y Croacia protagonizan en Toronto uno de los duelos más atractivos de los 16avos de final de la Copa del Mundo, en busca de un lugar en los octavos de final.

Los lusitanos, segundos en su zona, vienen de empatar ante RD Congo por 1 a 1, de golear a Uzbekistán por 5 a 0 y de un empate sin goles ante Colombia. En lo que puede ser el último partido de Cristiano Ronaldo, los portugueses quieren mejorar lo hecho en Alemania 2006, cuando alcanzaron las semifinales.

Los balcánicos, en tanto, se repusieron de la caída por 4 a 2 ante Inglaterra y lograron sendos triunfos ante Panamá, por 1 a 0, y sobre Ghana, por 2 a 1. Finalistas en Rusia 2018 y terceros en la pasada edición de Qatar 2022, los croatas quieren despedir a su estrella Luka Modric, de 40 años, de la mejor forma.

El ganador de este cruce chocará con el seleccionado de España, que hoy temprano venció con comodidad a Austria por 3 a 0.

El árbitro del partido será el noruego Espen Eskas.

FORMACIONES

Portugal: Diogo Costa; Rúben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Rafael Leao, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo (capitán). DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo; Mateo Kovacic, Luka Modric (capitán), Nikola Vlasic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.